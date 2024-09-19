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Среда 18 сентября

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Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри

Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри
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Малина Стеллар провела анализ отношений принца Гарри и его отца, короля Чарльза III. С точки зрения нумерологии все выходит крайне интересно.

Специалист отметила, что принц Гарри родился 15 числа, что соответствует энергии числа 6. Люди с этой энергией обладают особой притягательностью, словно магнит, притягивая к себе окружающих. Однако у этой энергии есть и свои недостатки: эгоизм и склонность к агрессии могут затмить положительные качества.

Король Чарльз III, в свою очередь, родился 14 числа, что соответствует энергии числа 5. Эта энергия наделяет людей богатым внутренним миром и высокой интуицией. Но в минусе проявляются такие черты, как грубость и закрытость чувств. Это может объяснять некоторые сложности в их взаимодействии.

Стеллар также вспомнила о 2020 годе, который стал годом серьезных конфликтов между Гарри и Чарльзом. По графику жизни в этот период проявились энергии 6 и 2, что указывает на значительные разногласия и ссоры. Именно в это время они не смогли справиться со своими внутренними программами, и в их отношениях возникло много напряженности. Отсутствие тепла и взаимопонимания стало причиной постоянных конфликтов.

Гарри и его отец имеют общую родовую программу, заключающуюся в возрождении безусловной любви к семье и создании гармоничных отношений. Судя по событиям 2020 года, они не смогли справиться с этой задачей, но сейчас у них есть возможность изменить ситуацию, отметила нумеролог.

Графики жизни, по словам эксперта, также интересны: у Гарри преобладает энергия 9, символизирующая скачок вперед и открытие чувств. Важно, чтобы он не замыкался в себе, а продолжал проявлять активность в отношениях. Его приезд на встречу с отцом говорит о желании наладить контакт.

У Чарльза доминирует энергия 4, которая в минусе может привести к проблемам со здоровьем. Возможно, он осознает последствия своего состояния и понимает важность примирения с сыном.

Персональное число года для Чарльза — 13, что соответствует Аркану смерти. Это может свидетельствовать о значительных изменениях в его жизни, включая возможность непоправимого.

Хотя надежды на полное восстановление отношений невелики, важно помнить, что обе стороны обладают сильными характерами. Гарри может проявлять злопамятность, а Чарльз — упрямство. Примирение возможно, но требует усилий с обеих сторон. Надежда на улучшение отношений существует, хотя они могут никогда не стать лучшими друзьями.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 00:12
Принц Гарри. Скриншот: 60 Minutes, Fox News/YouTube
Дни.ру✓ Надежный источник

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