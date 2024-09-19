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Четверг 19 сентября

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Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club

Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club
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Гарик Харламов удивил зрителей своим решением.

Уже целый месяц вокруг юмористической программы Comedy Club ходят слухи о ее закрытии. В соцсетях и на плакатах в отдельных городах России стала появляться информация о завершении работы популярного шоу. Сегодня один из резидентов "Камеди Клаб" прокомментировал эту новость. Гарик Харламов объявил о закрытии проекта.

"Дорогие друзья, мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", — сказал ведущий проекта.

Но в Сети Харламову не поверили. Ведь все помнят, как он однажды объявлял о своем уходе и даже нашел себе замену. Но через месяц ведущий вернулся и продолжил работу, как ни в чем не бывало.

К тому же недавно Гарик стал новым продюсером проекта. Об этом заявляла Тина Канделаки. Сам юморист подтвердил ее слова. И также сообщил о том, что гордится новым назначением, но шутить и появляться на сцене в качестве резидента не перестанет.

Поэтому неудивительно, что зрители не восприняли новость о ликвидации проекта всерьез. По мнению пользователей Интернета, это очередная рекламная кампания, задуманная именно для оживления юмористической передачи. Зрители также не исключают, что в связи с глобальной русификацией шоу получит новое название, например "Комедийный клуб". Во всяком случае, прощаться с любимой пятничной программой они не намерены.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 15:34
Гарик Харламов. Фото: кадр из шоу Comedy Club
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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