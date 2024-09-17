Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино

После трагического ухода певицы Жанны Фриске воспитанием их сына Платона занялся отец мальчика Дмитрий Шепелев. Первое время ведущий тщательно охранял наследника от публичного внимания, но сейчас, видимо, что-то изменилось. Дмитрий заметил в ребенке творческие наклонности и принял решение развивать их. Так, отец даже сам стал подталкивать сына, чтобы тот освоил одну из профессий: актера или музыканта.
11-летний юноша уже отлично играет на гитаре, а теперь сын Фриске дебютировал в кино – во втором сезоне сериала "Плакса". Главную роль в картине играет Ника, дочь знаменитости, солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова, который является продюсером ленты. Его сын Мирон также появился во втором сезоне. Кроме того, засветились в сериале и новые персонажи – рэпер Баста и сам Дмитрий Шепелев.
В Сети уверены, что карьера у отпрыска Жанны Фриске непременно сложится. По мнению поклонников таланта певицы, мальчик настолько похож на свою маму, что не мог не унаследовать ее артистический талант.
Напомним, Платон появился на свет 7 апреля 2013 года. Родители мальчика так и не успели зарегистрировать свои отношения. Немного позже счастливой новости о рождении малыша, появилась страшная весть о болезни Жанны. В 2015 году Фриске не стало.