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Вторник 17 сентября

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Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино

Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино

Дмитрий Шепелев привел отпрыска Жанны Фриске на съемки нового сериала.

После трагического ухода певицы Жанны Фриске воспитанием их сына Платона занялся отец мальчика Дмитрий Шепелев. Первое время ведущий тщательно охранял наследника от публичного внимания, но сейчас, видимо, что-то изменилось. Дмитрий заметил в ребенке творческие наклонности и принял решение развивать их. Так, отец даже сам стал подталкивать сына, чтобы тот освоил одну из профессий: актера или музыканта.

11-летний юноша уже отлично играет на гитаре, а теперь сын Фриске дебютировал в кино – во втором сезоне сериала "Плакса". Главную роль в картине играет Ника, дочь знаменитости, солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова, который является продюсером ленты. Его сын Мирон также появился во втором сезоне. Кроме того, засветились в сериале и новые персонажи – рэпер Баста и сам Дмитрий Шепелев.

В Сети уверены, что карьера у отпрыска Жанны Фриске непременно сложится. По мнению поклонников таланта певицы, мальчик настолько похож на свою маму, что не мог не унаследовать ее артистический талант.

Напомним, Платон появился на свет 7 апреля 2013 года. Родители мальчика так и не успели зарегистрировать свои отношения. Немного позже счастливой новости о рождении малыша, появилась страшная весть о болезни Жанны. В 2015 году Фриске не стало.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2024, 16:55
Жанна Фриске. Фото: YouTube / @7dney
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