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Среда 18 сентября

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61-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью

61-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью
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Деми Мур поделилась своими размышлениями о стремлении соответствовать современным стандартам красоты. Она считает, что это может восприниматься как жестокое насилие над собой.

В свои 61 год она открыто говорит о давлении, которое испытывают женщины в индустрии развлечений, и о том, как это давление может привести к глубокому внутреннему конфликту. В интервью Деми рассказала о своей роли в новом боди-хорроре "Субстанция", где она исполняет персонажа, который сталкивается с отвержением из-за своего возраста.

"Женщина имеет ценность до тех пор, пока не выйдет из фертильного возраста", — отмечает она, подчеркивая, как общество часто игнорирует важность женщин за пределами определенных возрастных рамок. В поисках утраченной молодости ее героиня пробует сыворотку, которая должна вернуть ей прежнюю привлекательность.

Актриса акцентирует внимание на том, что истинное насилие происходит не только извне, но и внутри нас самих. "Важно не то, что с тобой делают другие, а то, что мы делаем с собой", — говорит Деми. Она подчеркивает, что современное общество стало ареной для жестокого осуждения, где каждый может анонимно критиковать других. Это создает атмосферу постоянного давления и страха перед мнением окружающих.

"Мы живем во времена великого суда", — отмечает она. Деми считает, что стремление осуждать других часто является отражением собственных проблем и неуверенности. Она научилась не обращать внимания на критику и уверена, что ее отношение к этому влияет на то, как она воспринимает такие ситуации.

Актриса также упомянула о том, что вопрос сохранения молодости и стройной фигуры стал актуален как никогда. Звезд критиковали за рискованные манипуляции с телом, которые они предпринимают ради соответствия идеалам красоты.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2024, 03:01
Деми Мур. Фото: соцсети
Guardian Saturday✓ Надежный источник

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