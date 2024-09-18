61-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью

Деми Мур поделилась своими размышлениями о стремлении соответствовать современным стандартам красоты. Она считает, что это может восприниматься как жестокое насилие над собой.



В свои 61 год она открыто говорит о давлении, которое испытывают женщины в индустрии развлечений, и о том, как это давление может привести к глубокому внутреннему конфликту. В интервью Деми рассказала о своей роли в новом боди-хорроре "Субстанция", где она исполняет персонажа, который сталкивается с отвержением из-за своего возраста.

"Женщина имеет ценность до тех пор, пока не выйдет из фертильного возраста", — отмечает она, подчеркивая, как общество часто игнорирует важность женщин за пределами определенных возрастных рамок. В поисках утраченной молодости ее героиня пробует сыворотку, которая должна вернуть ей прежнюю привлекательность.

Актриса акцентирует внимание на том, что истинное насилие происходит не только извне, но и внутри нас самих. "Важно не то, что с тобой делают другие, а то, что мы делаем с собой", — говорит Деми. Она подчеркивает, что современное общество стало ареной для жестокого осуждения, где каждый может анонимно критиковать других. Это создает атмосферу постоянного давления и страха перед мнением окружающих.

"Мы живем во времена великого суда", — отмечает она. Деми считает, что стремление осуждать других часто является отражением собственных проблем и неуверенности. Она научилась не обращать внимания на критику и уверена, что ее отношение к этому влияет на то, как она воспринимает такие ситуации.

Актриса также упомянула о том, что вопрос сохранения молодости и стройной фигуры стал актуален как никогда. Звезд критиковали за рискованные манипуляции с телом, которые они предпринимают ради соответствия идеалам красоты.