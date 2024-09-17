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Вторник 17 сентября

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Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее

Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее
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День рождения принца Гарри стал значимым событием, но не обошлось без горечи. В этом году он отметил свой юбилей в узком кругу семьи, и, к сожалению, ни один из его друзей не смог разделить с ним этот момент.

Отсутствие поддержки со стороны близких, вероятно, стало для Гарри болезненным напоминанием о том, как изменились его отношения с окружающими. Тем не менее, среди семейных поздравлений выделилось сообщение от брата Гарри, принца Уильяма, и его жены Кейт Миддлтон.

Они опубликовали пост в социальных сетях с пожеланием счастливого 40-летия герцогу Сассекскому. Это действие многие интерпретировали как шаг к примирению между братьями, особенно учитывая, что на недавних похоронах родственника они не общались друг с другом.

Однако не все поклонники королевской семьи восприняли это поздравление положительно. Многие фанаты Кейт и Уильяма выразили недовольство в социальных сетях. Они считают, что после всех конфликтов и предательств, которые Гарри совершил в отношении своей семьи, такие жесты недопустимы. В комментариях встречаются мнения о том, что Гарри не заслуживает теплых слов и поздравлений после того, как он откровенно говорил о своих родных и королевской жизни.

Ситуация с юбилеем принца Гарри подчеркивает сложные отношения внутри королевской семьи. Хотя поздравление от Уильяма и Кейт могло бы стать началом нового этапа в их взаимодействии, многие верят, что прощение не должно быть легким. Друзья и поклонники продолжают обсуждать эти события, задаваясь вопросом, возможно ли восстановление доверия после столь глубоких разногласий.

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17 сентября 2024, 03:43
Принц Гарри. Скриншот: 60 Minutes, Fox News/YouTube
The News✓ Надежный источник

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