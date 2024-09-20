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Четверг 19 сентября

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Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда

Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда
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Сегодня отмечает свой 90-й день рождения одна из самых выдающихся актрис современности – Софи Лорен. Жизнь артистки полна ярких событий.

Софи – это не просто актриса, а настоящая икона европейского кино, сопоставимая с Мэрилин Монро в Голливуде. За свою впечатляющую карьеру она завоевала множество наград, включая пять "Золотых глобусов" и два "Оскара". В этот особенный день мы решили вспомнить некоторые интересные моменты из её жизни.

Софи Виллани Шиколоне родилась в Риме, но ее детство прошло в бедном рыбацком городке Поццуоли. Мать, Ромильда Вейн, мечтала стать актрисой, но вместо этого воспитывала двух дочерей одна. Отец отказался от брака с Ромильдой, но оставил дочерям свою фамилию. В условиях нехватки средств в доме не было даже кроватей для детей.

В юности Софи за свою худобу и высокий рост получили прозвище "Стеккетто", что переводится как "жердочка". Однако ее жизнь изменилась, когда в 14 лет она выиграла конкурс красоты и переехала с семьей в Рим. В 1950 году, участвуя в конкурсе "Мисс Италия", она была удостоена титула мисс Элегантность.

В 16 лет Софи встретила свою любовь – продюсера Карло Понти, который был старше ее на 22 года и уже состоял в браке. Их страсть привела к тайной свадьбе в Мексике, однако для получения развода им пришлось пройти через множество препятствий. В конечном итоге, после долгих лет ожидания, они смогли официально соединиться.

Среди интересных фактов о Софи стоит упомянуть, что ее родная сестра была замужем за Романо Муссолини, сыном диктатора Бенито Муссолини. В 1982 году Лорен столкнулась с проблемами, когда провела 17 дней в тюрьме за неуплату налогов.

Несмотря на все трудности, Софи продолжала работать и даже снялась обнаженной для знаменитого календаря Pirelli в возрасте 73 лет. Она также обладает звездой на Аллее славы в Голливуде, а в Торонто одна из улиц названа в ее честь.

Карьера Софи не всегда складывалась легко. Первоначально продюсеры считали её нефотогеничной и предлагали пластические операции. Тем не менее, она упорно продолжала работать и вскоре стала настоящей звездой.

Среди ее друзей была и Одри Хепберн. Софи свободно говорит на итальянском, английском и французском языках. Несмотря на успехи в кино, личная жизнь актрисы была омрачена отсутствием детей до 1968 года, когда она родила сына Карло Понти-младшего. Четыре года спустя у нее появился второй сын – Эдоардо.

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20 сентября 2024, 00:18
Софи Лорен. Кадр из фильма "Арабеска" (1966)
Дни.ру✓ Надежный источник

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