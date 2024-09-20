Жене Соколовского поступают связанные с ребенком жуткие угрозы

Жена известного музыканта Влада Соколовского рассказала о страшной ситуации, с которой она сталкивается на протяжении трех лет. Женщина стала жертвой преследования со стороны незнакомки



Некая Виктория отправляет Ангелине Сурковой угрожающие сообщения и звонит в любое время суток. Стремясь избежать сталкера, супруге артиста пришлось сменить шесть телефонных номеров.

В своих публикациях Суркова рассказала о том, как ей приходят сообщения с датами смерти ее и ее сына. "Мне пробивают номера телефонов всей семьи, выкладывают везде мой адрес и номер. Бесконечный спам на телефоне... Только те, кто есть в телефонной книге, могут до меня дозвониться", – делится она своими переживаниями.

Злоумышленница не ограничивается лишь виртуальными угрозами. Она отправляет на домашний адрес Ангелины посылки с ужасным содержимым: тухлой рыбой и окровавленными кусками мяса. Эти действия явно направлены на запугивание и создание атмосферы страха вокруг молодой мамы.

Кроме того, Виктория пытается вмешиваться в профессиональную жизнь Сурковой. Например, когда Ангелина размещала рекламный пост, незнакомка использовала ботов для накрутки просмотров и представлялась якобы менеджером девушки. Это создавало ложное впечатление о том, что сама Ангелина занимается накруткой, что, конечно же, вызывало недовольство рекламодателей.

"Получается, что я оказываюсь в очень плохом свете, хотя не имею к этому никакого отношения", – объяснила Суркова.

Ситуация стала настолько серьезной, что она вынуждена принимать дополнительные меры предосторожности. "Поосторожнее в подъезде пой, мало ли... Сиди лучше дома и не высовывайся... В любой момент может быть 'сюрприз'", – написала она, цитируя преследовательницу.

Напомним, Влад Соколовский и Ангелина Суркова поженились в марте 2022 года. В этом же месяце у них родился сын Дэвид. Пара недавно отметила свою свадьбу в кругу друзей и поклонников. Однако даже в этот счастливый период жизнь Ангелины омрачена постоянными страхами и угрозами.