Как прошла первая рабочая встреча Кейт Миддлтон после курса химиотерапии

Кейт Миддлтон вновь вернулась к своим королевским обязанностям после завершения курса химиотерапии. Это стало значимым событием для всей страны.



Как сообщает The Telegraph, принцесса Уэльская провела свою первую официальную встречу с командой Центра раннего детства и сотрудниками Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке. Это мероприятие состоялось 17 сентября и стало символом ее возвращения к активной деятельности.

В своем видеообращении Кейт поделилась радостной новостью о завершении лечения. Она впервые открыто рассказала о своей борьбе с раком 22 марта, после того как перенесла операцию. Эти откровения вызвали широкий общественный резонанс и поддержку со стороны поклонников и коллег.

Во время своего выздоровления принцесса продолжала следить за развитием своего проекта, который фокусируется на важности раннего детства и его влиянии на дальнейшую жизнь человека. Исследования показывают, что трудные переживания в детстве могут стать основными факторами, способствующими возникновению серьезных социальных проблем.

На протяжении своего лечения Кейт дважды появлялась на публике: на празднике Trooping the Colour в июне и на Уимблдоне в июле. Эти выходы стали важными моментами как для нее самой, так и для ее поклонников, которые с нетерпением ждали ее возвращения.

В ближайшие месяцы принцесса планирует участвовать в нескольких мероприятиях. Одним из них станет поминальная служба в поддержку королевской семьи и ветеранов 10 ноября. Кроме того, она готовится провести свой традиционный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве в следующем месяце. Однако пока никаких других официальных обязательств не подтверждено.