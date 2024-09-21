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Суббота 21 сентября

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Самые нелепые подарки звездам от поклонников

Самые нелепые подарки звездам от поклонников
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Фанаты умеют удивить наших знаменитостей и порой дарят совершенно странные подарки.

Знаменитостей сложно удивить подарками. Они привыкли к презентам от поклонников. Но иногда фанаты превосходят самих себя и дарят настолько нелепые или необычные подарки, что они поневоле запоминаются.

Дима Билан

В 2007 году исполнитель Дима Билан получил настоящий живой подарок, да и не один, а целое стадо. Дело в том, что губернатор Ставропольского края очень высоко оценил вклад певца в культурное развитие нашей страны, что решил порадовать его довольно ценным сюрпризом. Он преподнес артисту стадо баранов. Билан отправил животных своим родителям, которые и занялись фермерским хозяйством.

Валерия

Певица Валерия во время гастролей по Сибири получила в дар ценнейший исторический артефакт – ей преподнесли настоящий бивень мамонта. Сначала охрана артистки не хотела допускать фанатов с огромным бревном в руках. Но когда певица разглядела бивень, то осталась очень довольна даром. Она с удовольствием приняла необычный предмет и выразила свою благодарность.

Ирина Аллегрова

Ирину Аллегрову называют "Императрицей". Но какая же правительница без трона. Об этом позаботились питерские фанаты певицы, которые преподнесли ей в дар большой трон, сделанный из стекла и мрамора. Кресло было украшено императорскими атрибутами короной и мантией, а также микрофоном.

Николай Басков

Николай Басков, благодаря своим поклонникам, стал обладателем коня. Фанаты смогли удивить "золотой голос России". Однако содержать животное Николаю было негде да и незачем, и он с радостью передарил живой презент московскому конному заводу.

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21 сентября 2024, 21:39
Николай Басков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дни,ру✓ Надежный источник

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