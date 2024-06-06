Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке

Можете вспомнить, как легко в СССР мы отгадывали песни 70-х и 80-х по нескольким нотам, а порой – и вовсе по одной фразе? Ведь песни той эпохи отвечали запросам советских людей, были особенными, душевными, искренними, мелодичными. Музыка СССР была пронизана любовью к Родине, верой в светлое будущее, просто радостью дней!
Вопросы
1. Не думай о секундах свысока
…
— а] "Притяжение земли" (исполнял Лев Лещенко);
— б] "Мгновения" (исполнял Иосиф Кобзон);
— в] "Малиновка" (исполнял ВИА Верасы);
2. Мне не везет в этом так, что просто беда …
— а] "Снегири" (исполнял Юрий Антонов);
— б] "Люди встречаются" (исполнял ВИА Веселые ребята);
— в] "Моя любовь жива" (исполнял ВИА Синяя птица);
3. А моя жизнь продолжается и бурлит как вода …
— а] "Мои ясные дни" (исполнял Олег Газманов);
— б] "Не отрекаются любя" (исполняла Алла Пугачева);
— в] "Вечная весна" (исполнял Валерий Ободзинский);
4. В те времена жила красавица одна …
— а] "Все могут короли" (исполняла Алла Пугачева);
— б] "Ты мне не снишься" (исполнял ВИА Синяя птица);
— в] "Малиновка" (исполнял ВИА Верасы);
5. Полная надежд людских дорога …
— а] "Мои ясные дни" (исполнял Олег Газманов);
— б] "Не надо печалиться" (исполнял ВИА Самоцветы);
— в] "Соловьиная роща" (исполнял Лев Лещенко);
Этот тест о песнях СССР пройден, ответы ниже
1б:"Мгновения";
2б: "Люди встречаются";
3а:"Мои ясные дни";
4а: "Все могут короли";
5в: "Соловьиная роща"
Легко отгадали советские шлягеры? Ставьте себе твердую 5!
А если в ответах опущена ошибка, лучше пройдите тест о песнях СССР заново и наслаждайтесь каждым мгновением!