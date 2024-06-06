Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке

Музыка СССР – больше, чем просто звуковая дорожка. А тест по песням, который подготовила редакция "Дни.ру" – лучше подарка для всех, кто вырос в СССР или просто любит и ценит советскую эстраду. Тест пробудит светлые воспоминания, заставит запеть знакомые строчки и, возможно, сделает настроение веселей!



Можете вспомнить, как легко в СССР мы отгадывали песни 70-х и 80-х по нескольким нотам, а порой – и вовсе по одной фразе? Ведь песни той эпохи отвечали запросам советских людей, были особенными, душевными, искренними, мелодичными. Музыка СССР была пронизана любовью к Родине, верой в светлое будущее, просто радостью дней!

Вопросы

1. Не думай о секундах свысока …



— а] "Притяжение земли" (исполнял Лев Лещенко);

— б] "Мгновения" (исполнял Иосиф Кобзон);

— в] "Малиновка" (исполнял ВИА Верасы);

2. Мне не везет в этом так, что просто беда …

— а] "Снегири" (исполнял Юрий Антонов);

— б] "Люди встречаются" (исполнял ВИА Веселые ребята);

— в] "Моя любовь жива" (исполнял ВИА Синяя птица);

3. А моя жизнь продолжается и бурлит как вода …

— а] "Мои ясные дни" (исполнял Олег Газманов);

— б] "Не отрекаются любя" (исполняла Алла Пугачева);

— в] "Вечная весна" (исполнял Валерий Ободзинский);

4. В те времена жила красавица одна …

— а] "Все могут короли" (исполняла Алла Пугачева);

— б] "Ты мне не снишься" (исполнял ВИА Синяя птица);

— в] "Малиновка" (исполнял ВИА Верасы);

5. Полная надежд людских дорога …

— а] "Мои ясные дни" (исполнял Олег Газманов);

— б] "Не надо печалиться" (исполнял ВИА Самоцветы);

— в] "Соловьиная роща" (исполнял Лев Лещенко);

Этот тест о песнях СССР пройден, ответы ниже

1б:"Мгновения";

2б: "Люди встречаются";

3а:"Мои ясные дни";

4а: "Все могут короли";

5в: "Соловьиная роща"

Легко отгадали советские шлягеры? Ставьте себе твердую 5!