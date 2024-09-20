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Пятница 20 сентября

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Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего

Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего
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Лайму Вайкуле хотят оставить ни с чем.

Не секрет, что Лайма Вайкуле давно отреклась от России и не намерена возвращаться в страну, сделавшую ее знаменитой. Однако она все еще продолжает зарабатывать деньги на российских гражданах. Дело в том, что начале двухтысячных годов Вайкуле и ее партнер по бизнесу Шираз Мамедов создали совместную компанию. Российский филиал этой фирмы работает до сих пор. Общество продает косметику, аксессуары, мебель и имеет сеть салонов красоты.

В августе 2022-го Вайкуле передала свою долю участия Мамедову. У нее осталась меньшая доля. Теперь же стало известно, что Мамедов намерен полностью исключить участие Вайкуле в совместном бизнесе, поскольку он занимается им в одиночку. Шираз намерен судиться с певицей, и тогда Лайма Вайкуле лишиться последнего заработка в ненавистной ей стране.

В феврале 2022 года латвийская исполнительница заявляла о готовности забыть русский язык, но позже поняла, что таким образом останется вовсе без средств к существованию. Тогда же певица выдала, что "содержала весь Советский Союз".

Ее резкие высказывания не нашли отклика у латвийских властей, они даже имели намерение лишить певицу гражданства. В том же году в СМИ появилась информация, что к исполнительнице вернулось ее давнее заболевание – рак груди. Такое предположение возникло из-за смены прически, возможно, на фоне химиотерапии. Артистка отказывалась комментировать свое состояние, но позже призналась, что действительно проходит лечение от онкологии.

Сейчас Вайкуле живет в Юрмале и до сих пор состоит в отношениях с Андреем Латковским. Детей у певицы нет, с чем она уже давно смирилась. Отдушину певица нашла в религии.

Шоу-бизнес в Telegram

20 сентября 2024, 16:47
Лайма Вайкуле. Фото: YouTube / @sobchak
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Фоторепортаж

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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