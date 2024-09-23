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Понедельник 23 сентября

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"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката

"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката
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Алсу посвятила экс-супругу и его правозащитнику несколько публикаций в соцсети.

Война между Алсу и ее бывшим мужем Яном Абрамовым набирает обороты. Виной тому стали комментарии адвоката экс-супруга певицы Александра Добровинского. Правозащитник на прошлой неделе заявил, что Алсу намерена перенести дело о разделе имущества на территорию недружественной страны и подала иск в суд Лондона. Также он добавил, что знаменитость давно имеет двойное гражданство, что, кстати, вызвало оживленное обсуждение среди поклонников певицы в Сети.

Теперь Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката: она обратилась к представителям СМИ с просьбой не распространять ложные сведения, поскольку Добровинский, по ее словам, лишь пиарится и пытается очернить имя Алсу.

"Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет. ВРЕТ", – написала исполнительница хита "Зима" в личном блоге.

Кроме того. певица добавила, что планирует привлечь Александра Добровинского к ответственности за распространение лживой информации. Также Алсу напомнила, что однажды юриста уже лишали профессионального статуса за публичные комментарии по поводу обращения к нему Михаила Ефремова, которого Добровинский отказался защищать.

Бывшего мужа артистка назвала нарциссом и рассказала, что, когда такие люди теряют контроль над человеком, то пытаются мстить и разрушить репутацию. При этом певица подчеркнула, что явные нарциссы будут действовать открыто, а остальные станут манипулировать более тонко. А также добавила, что расставание для людей подобного типа бьет в первую очередь по эго.

Напомним, развод певицы и бизнесмена Яна Абрамова состоялся в конце августа. Теперь им предстоит судебное заседание по поводу раздела имущества, которое оценивается в 10 млн рублей. Ранее Абрамов предлагал Алсу 2,5 млн рублей в качестве отступных, но певица не согласилась на такое предложение. Кроме того, Александр Добровинский сообщал и о других предложениях, которые певица отвергла.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2024, 11:52
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

"Золотой голос России" Николай Басков и модель Виктория Лопырева.
Певица Анна Семенович.
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия.
Певица Алсу.
Певица Кристина Орбакайте.
Певица Елка.
Ведущие церемонии Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
Певица Таисия Повалий.
Певица Валерия.
Певица Наташа Королева.
Певица Полина Гагарина.
Певица Натали разбавила черно-серебристую гамму нарядов.
Певица Лена Темникова и вовсе вышла к зрителям в спортивном костюме.
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова.
Певица Анжелика Варум (за роялем Игорь Крутой).
Певица Вера Брежнева.
Легендарная артистка София Ротару.
Певица Нюша.
Певица Ани Лорак.

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