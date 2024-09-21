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Суббота 21 сентября

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Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий

Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий
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Пройди наш тест и окунись в мир советского кинематографа.

Советское кино – это настоящий мост между поколениями, который оставил глубокий след в истории кинематографа нашей страны и всего мира. Сегодня на экраны выходит огромное количество новых картин, но мы продолжаем с любовью пересматривать старые, давно известные фильмы.

Предлагаем и сегодня погрузиться в прошлое и вспомнить некоторые детали из знаменитых комедий СССР.

ВОПРОСЫ

1. В какой комедии Леонида Гайдая звучит фраза "Про зайцев – это неактуально"?

А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Б. "Бриллиантовая рука"

В. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

2. В каком фильме героиня говорила своему мужу: "Муля, ты меня нервируешь!"?

А. "Подкидыш"

Б. "Приемыш"

В. "Найденыш"

3. Как называлась улица, на которой жил главный герой фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"?

А. Плотников

Б. Монтажников

В. Строителей

4. Что работники лесопилки не хотели есть и назвали его блюдом из лягушек в фильме "Девчата"?

А. Куриный суп

Б. Щи

В. Грибное пюре

5. В каком фильме осужденные выходили на свободу с чистой совестью (об этом гласил плакат)?

А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Б. "Джентльмены удачи"

В. "12 стульев"

6. Как назывался лайнер, на котором главный герой фильма "Бриллиантовая рука" отправился в туристическую поездку?

А. Мечта

Б. Победа

В. Невада

7. Что Тося думала про поцелуи в знаменитой советской кинокомедии о любви "Девчата"?

А. Что носы мешают

Б. Что это очень неприятно

В. Что целоваться на улице запрещено

ОТВЕТЫ

1. Б. "Бриллиантовая рука"

2. А. "Подкидыш"

3. В. Строителей

4. Б. Щи

5. Б. "Джентльмены удачи"

6. Б. Победа

7. А. Что носы мешают

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2024, 18:10
Фото: кадр из фильма "Девчата"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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