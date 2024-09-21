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Суббота 21 сентября

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46-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами

46-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами
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Екатерина Климова остается привлекательной даже после рождения четверых детей.

Екатерина Климова недавно поделилась в личном блоге весьма пикантными фото из круиза по Волге. Путешествуя на теплоходе актриса облачилась в белые шорты и джинсовое мини-платье. Этот наряд удачно подчеркнул ее стройные ноги и фигуру.

Поклонники не смогли оставаться равнодушными и оставили множество комментариев с восхищением в адрес многодетной матери.

"Вау, какая красотка!", "Само совершенство", "Разве такие женщины бывают?", – восхваляли своего кумира фанаты.

Такую стройную фигуру актрисе удалось сохранить после рождения четверых детей. Актриса является тем самым редким примером, когда женщина успевает работать и заниматься семьей. Хотя Климова признавалась, что это только видимость. На самом деле, она ничего толком не успевает. Многодетность, карьера и отношения одновременно – это иллюзия. Почти все ее время посвящено съемкам, она редко бывает дома, но при этом своей главной ролью считает роль матери.

Несмотря на занятость, Екатерина трижды была замужем. От первого брака у нее осталась дочь Елизавета. Во втором браке с Игорем Петренко у нее родились два сына. В 2015 году она снова вышла замуж за актера Гелу Месхи, с которым она родила дочь Изабеллу. В июне 2019 года по инициативе Климовой брак был расторгнут в суде.

Шоу-бизнес в Telegram

21 сентября 2024, 12:19
Екатерина Климова. Фото: Фото: RuTube / Екатерина Климова
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:sobchakprotivvseh. ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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