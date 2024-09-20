Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением

Фанаты не узнали страницу Натальи Чистяковой-Ионовой.

Еще не все забыли скандальное выступление певицы Натальи Чистяковой-Ионовой в Красноярске. Тогда она вышла на сцену перед публикой в неадекватном состоянии и трогала себя за интимные места у всех на виду. Свое поведение артистка объяснила приемом медикаментов и антидепрессантов, которые ей назначил врач на фоне стресса. Она пережила смерть бабушки, а также терпела нападки ее бывшего продюсера Макса Фадеева. Музыкант намеревался подать в суд на бывшую подопечную и запретить ей исполнять популярные хиты и использовать псевдоним Глюк’оZа.

Позже певица заявила о том, что пройдет лечение в рехабе, но затем решила лечиться дома. Однако певец Шура во время фестиваля "Новая волна" поделился с журналистами, что на самом деле Ионова лежала в клинике, и сейчас у нее все хорошо.

Сегодня же прошедшая лечение певица удивила фанатов в соцсетях кардинальным изменением. С ее страниц внезапно исчез псевдоним Глюк’оZа. Теперь аккаунт Натальи носит несколько видоизмененное название Glukoza. На этом новости из жизни оскандалившейся исполнительницы не закончились. На днях она выпустит новый трек, который уже заинтриговал подписчиков. Кроме того, Глюкоза анонсировала свое предстоящее выступление 27 сентября. Это будет ее первое появление на сцене после концерта в Красноярске.