Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров

Критика в интернете – довольно распространенное явление. До сих пор непонятно, как все же правильно реагировать на хейт в социальных сетях и при этом защитить свою репутацию? Писать ответы, записывать опровергающие видео, блокировать хейтеров или игнорировать? На эти и другие вопросы ответил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

Конечно, негативные отзывы – это неприятно, но и вполне естественно, особенно в сфере, где люди так сильно заинтересованы в результатах, поэтому важно не просто игнорировать негатив, а уметь с ним работать, утверждает эксперт, пластический хирург Тигран Алексанян.



По словам Алексаняна сначала следует проанализировать критику. Часто она бывает непрофессиональной, основанной на эмоциях и слухах. В таких случаях лучше игнорировать хейтера – отвечать на глупые необоснованные обвинения бесполезно. Но бывают и конструктивные отзывы.

«Я внимательно изучаю отзывы, особенно если они от людей, которые действительно были моими пациентами. Даже негативные комментарии, написанные в конструктивной форме, помогают мне лучше понять, что я делаю не так, что нужно улучшить в моей работе или в системе обслуживания. Иногда это приводит к полезным изменениям, которые в конечном итоге повышают качество моих услуг» – подчеркивает специалист.

Не стоит забывать, что в интернете все легко фальсифицировать. Если вы ведете, что оставленный отзыв – это явно заказной негатив, откровенный бред или намеренная дискредитация, не бойтесь обращаться в техподдержку платформы, где оставлен негативный комментарий с просьбой удалить клевету, порочащую репутацию и заблокировать пользователя. Если получаете отказ от администраторов платформы, то обращайтесь напрямую к юристам. Важно защитить свою репутацию, особенно когда ущерб наносится не просто личным чувствам, а профессиональной деятельности.

Также Тигран Алексанян рекомендует не зацикливаться на отрицательных комментариях, а акцентировать внимание на положительных отзывах от довольных и благодарных пациентов: «Я стараюсь строить прочные отношения со своими пациентами, поддерживать обратную связь, чтобы они могли делиться со мной своими радостями от достигнутых результатов".

"Это помогает мне понять, что я все делаю правильно, и дает мне силы продолжать работать, не зацикливаясь на негативе. Также, я не боюсь делиться своей экспертизой в публичных выступлениях, в публикациях и статьях. Это помогает укрепить мою репутацию и привлечь новых пациентов, которые ищут компетентную помощь и доверяют моему профессионализму", – акцентирует эксперт.

Эстетическая хирургия – это исключительно доверительная сфера, люди обращаются за помощью к хирургам по особо важным и личным для них вопросам. Поэтому врач советует в первую очередь быть открытым, честным и профессиональным, ведь это самый эффективный способ бороться с негативом и строить прочные отношения со своими пациентами: "Помните, что негативные отзывы – это часть реальности. Важно уметь их анализировать, правильно на них реагировать, и не забывать, что главное – это уверенность в своей профессиональной компетенции и желание помогать людям" – подытожил Тигран Алексанян.