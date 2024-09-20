"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом

Лука Сафронов оказался в непростой ситуации перед своим выступлением в Петербурге. У известного пианиста произошел конфликт с водителем элитного такси



Инцидент привел к травме руки музыканта. Лука рассказал, что сейчас он испытывает сильную боль и не знает, как сможет играть на концерте, который запланирован в Петропавловской крепости.

"Не знаю, как быть, я должен выступать сегодня на выставке. Мы ждем около 1000 человек, а рояль уже подготовлен", — поделился своими переживаниями Сафронов. Он отметил, что его отец попросил его поддержать выставку, которая была продлена на месяц. Никас Сафронов пригласил ветеранов и пенсионеров, чтобы сделать музыкальный подарок, позволяя зрителям наслаждаться картинами под звуки Шопена и Рахманинова. "Для меня это настоящая катастрофа", — добавил музыкант.

Как стало известно, конфликт возник из-за того, что водитель "Майбаха" отказался забрать Луку со двора. Несмотря на то что проезд был открыт, таксист начал спорить и в конечном итоге выволок музыканта из машины, угрожая вызвать полицию. По словам Луки, он оставался спокойным и пытался разрешить ситуацию мирно.

"Это большой моральный груз для меня", — признался пианист. Он не понимает, как можно применять силу в культурной столице России, где, по его мнению, люди должны вести себя иначе. Сафронов подчеркнул, что всегда проявляет уважение к водителям и не требует от них особого обращения. Он просто хотел насладиться поездкой по утреннему Петербургу в роскошной машине и отдохнуть перед концертом.

Несмотря на произошедшее, Лука не думает о мести. Все его мысли сосредоточены на предстоящем выступлении. "Водитель был агрессивным, но сейчас я не хочу углубляться в конфликт. Главное — это концерт", — заключил он.