Молодая жена Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака

Этот шаг стал неожиданным для многих, особенно учитывая, что музыкант, казалось, нашел свое счастье и стал примерным семьянином. По данным картотеки судов, иск был зарегистрирован 16 сентября.
Он подан в мировой судебный участок, что подразумевает отсутствие дележа имущества. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что супруги решили расстаться мирно и без лишних конфликтов.
Ольга стала женой Шнурова после его развода с Матильдой. Разница в возрасте между супругами составляет 18 лет: Ольга родилась в 1992 году, а Сергей — в 1973-м. Пара тайно поженилась в октябре 2018 года и вскоре стала родителями. У них двое детей: первый сын появился на свет в 2021 году, а второй — в 2022-м. Сергей долгое время не комментировал рождение детей и не показывал их публике, лишь в одном из интервью упомянул о радостном событии, связав его с пандемией: "В пандемию я делал детей и очень успешно с этим справился".
Интересно, что ради семейной жизни Шнуров фактически приостановил деятельность группы "Ленинград". Последние концерты прошли до пандемии, и хотя музыкант не исключал возвращения на сцену, он предпочел сосредоточиться на семье. Тем не менее, от корпоративных выступлений он не отказывается — за такие мероприятия Шнуров запрашивает до десяти миллионов рублей.
Ольга Абрамова — дочь известного миллиардера Валерия Абрамова, который в 90-е годы возглавлял службу безопасности Уральской металлургической компании. Позже он стал директором по внешним связям в головном офисе в Москве. Ольга получила образование искусствоведа и училась как в МГУ, так и за границей.
На данный момент ни Сергей, ни Ольга, ни их окружение не прокомментировали развод. Причины такого решения остаются загадкой, и поклонники могут только догадываться о том, что могло произойти. Шнуров в последнее время стал менее активен в медийной жизни, что также вызывает вопросы о его состоянии и планах на будущее.