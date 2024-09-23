7 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Понедельник 23 сентября

04:127 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой 00:11Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение 21:24Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 18:07ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах 15:19Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025 12:34Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях 09:15Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 00:03Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья 21:39Самые нелепые подарки звездам от поклонников 18:10Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 15:105 малоизвестных фактов о принцессе Диане 12:1946-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 09:02Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров 06:48Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 03:04Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских 00:24Стивену Кингу исполнилось 77 лет: вспоминаем 5 лучших экранизаций книг короля ужасов 20:57"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца 14:21Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой 13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 12:12Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента 11:13В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской 09:28Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова 09:09"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего 06:27Жене Соколовского поступают связанные с ребенком жуткие угрозы 03:45Как прошла первая рабочая встреча Кейт Миддлтон после курса химиотерапии 00:18Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда 20:49Поклонники Бородиной разоблачили ее бойфренда: Показуха 20:11Вернувшийся из США Кашпировский напал на журналистов в Москве 17:56Лазарев вдали от Москвы рассказал о поиске любви 17:53Докторская колбаса и чай: стали известны детали райдера Бузовой 16:27Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами 15:34Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club 15:17Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций" 14:17Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 12:55Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова 12:08В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 10:41Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову 10:3270-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым 09:06Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания 06:17Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе? 03:38Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером 00:12Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

7 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой

7 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой
3

Кейт Миддлтон отважно соблюдает все предписанные правила.

Немногим известно, что жизнь монархов полна запретов и обязанностей. Кейт Миддлтон одна из членов королевской семьи, которая вынуждена соблюдать некоторые правила. Она всегда выглядит безупречно и вызывает восхищение публики. О семи запретах, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой, рассказываем в материале "Дни.ру".

Пол ребенка не сообщают до родов

Члены королевской семьи не имеют права сообщать пол ребенка до родов. При этом не может быть ни единого намека. До 12 недель запрещено также сообщать о беременности. Лишь для Кейт было сделано исключение: из-за сильного токсикоза она не могла присутствовать на некоторых мероприятиях, поэтому требовалось как-то объяснить нарушение этикета.

Запрещены автографы

Кейт Миддлтон не может подписывать никакие бумаги, кроме официальных документов. Она может общаться с поклонниками, принимать от них цветы, но ставить свою подпись строго запрещено. Сделано это в целях безопасности. Ведь если королевская особа будет направо и налево раздавать свою подпись, ее можно легко подделать в корыстных целях.

Работать по профессии нельзя

Кейт является профессиональным фотографом. она могла бы зарабатывать на этом деньги, но ее снимки публикуются в официальном аккаунте монархов на бесплатной основе.

Морепродукты под запретом

Кейт, как и все остальные члены королевской семьи, не может употреблять в пищу морских гадов, поскольку они считаются опасными для здоровья.

Строгий маникюр

Обычно Кейт использует два оттенка в маникюре нежно-розовый и нюдовый. По протоколу членам королевской семьи запрещено носить яркие ногти. Королева Елизавета II тоже всегда придерживалась этого правила – она предпочитала светло-розовый оттенок лака.

Только искусственный мех

Члены королевской семьи не могут носить мех убитых животных. Хотя на Кейт редко можно увидеть меховое манто, однажды она все же появилась на публике в шапке. Но мех на головном уборе был искусственный. Также может использоваться мех животных, умерших своей смертью.

Нельзя участвовать в выборах

Кейт Миддлтон не может голосовать на выборах. Официально это не запрещено, однако негласное правило создала Елизавета II, которая считала, что члены монаршей семьи должны быть беспристрастны.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2024, 04:12
Кейт Миддлтон. Фото: Фото: YouTube / @topshowroyallife
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии

Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство
Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение

Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение
Анна Седокова прямо рассказала о проблемах в своей семье. Отношения певицы Анны Седоковой с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой давно волнуют поклонников.

Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни

Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни
Любовь Успенская не довольна некоторыми представителями шоу-бизнеса. Любовь Успенская приветствует, когда молодые исполнители поют давно известные хиты старшего поколения.

ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах

ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах
Проверьте, давно ли вы открывали орфоэпический словарь и знаете ли вообще, что это такое. Русский язык, конечно, великий и могучий, но от этого не менее сложный.

Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025

Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025
Министерство труда решило изменить даты выходных дней в следующем году. Для работающих россиян появилась приятная новость: стало известно, как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025.

Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях

Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях
Технологии помогают осуществлять мечты, делают жизнь комфортнее, но при этом несут и опасность для человечества. На этом противоречии строится интрига большинства романов в жанре научной фантастики. Дни.ру сделали подборку книг, собранных в каталоге Литрес Подписки, которые помогут погрузиться в мир высоких технологий и заодно научиться им доверять чуть больше. "Наблюдатель", Нэнси Кресс, Роберт ЛанцаПисатель-фантаст Нэнси Кресс и один из главных в мире специалистов по биотехнологиям Роберт Ланца объединили усилия, чтобы рассказать о том, что возможно ждет науку в недалеком будущем.

Выбор читателей

22/09ВскТест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 21/09Сбт46-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 21/09СбтРасставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 21/09СбтТест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 21/09Сбт5 малоизвестных фактов о принцессе Диане 21/09СбтСамые нелепые подарки звездам от поклонников