Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети

Наталья Фриске опубликовала фото сестры для поклонников.

Вскоре после рождения единственного сына у певицы Жанны Фриске обнаружили онкологическое заболевание. Так что наслаждаться материнством долго ей не пришлось. Она некоторое время боролась с раком мозга и покинула этот мир, в 2015 году. На тот момент ее отпрыску едва минуло два года.

Бытует мнение, что болезнь развилась у Фриске после проводимого ЭКО, как и у актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако сестра певицы заявила, что Платон был зачат естественным путем. Это также подтверждала и сама исполнительница. Жанна рассказывала в интервью, что Платон был не запланированным ребенком, но от этого не стал менее желанным.

За жизнь Фриске боролись лучшие специалисты. Когда наступил период ремиссии, был сделан этот снимок, которым сестра Жанны поделилась в Сети по просьбе подписчиков. Тогда она праздновала свой 40-летний юбилей в Юрмале. Она как раз проходила реабилитацию, гуляла, набиралась сил.

Наталья рассказала, что это последнее фото ее сестры. Фриске везла детскую коляску, ее мама несла на руках Платона, а сестра певицы делала селфи с помощью монопода. Семья смеялась и выглядела счастливой. Внешность Жанны немного изменилась, но выглядела звезда эстрады по-прежнему очаровательной.

Позже, когда не стало Фриске, отец Платона Дмитрий Шепелев забрал сына себе и запретил родственникам жены любое общение с мальчиком. Так, с уходом Жанны ушел и мир из ее семьи.