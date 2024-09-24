Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения

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Вторник 24 сентября

10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат 06:04ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен 03:17Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции 00:28Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю 20:41Тест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 19:43Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября 19:41В Подмосковье откроют производство кварцевого стекла для макроэлектроники 19:21"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом 18:27Волочкова откровенно рассказала о выступлении на пятом месяце беременности 16:13Молодая жена Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака 15:17Скончался участник легендарной поп-группы ABBA 14:18Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля" 12:49Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 11:52"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката 11:11Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы 10:40Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново 09:57Глюкозе не удастся выйти сухой из воды после позора в Красноярске 08:54Вандалы разгромили могилу недавно умершего Маслякова 04:127 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой 00:11Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение 21:24Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 18:07ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах 15:19Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025 12:34Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях 09:15Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 00:03Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья 21:39Самые нелепые подарки звездам от поклонников 18:10Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 15:105 малоизвестных фактов о принцессе Диане 12:1946-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 09:02Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров 06:48Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 03:04Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских 00:24Стивену Кингу исполнилось 77 лет: вспоминаем 5 лучших экранизаций книг короля ужасов 20:57"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца 14:21Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой 13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 12:12Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента 11:13В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской 09:28Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова
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Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения

Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения
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Наталья Чистякова-Ионова продолжит выступать.

Певица Глюкоза после недавнего позора в Красноярске и последовавшего за этим лечения в рехабе изменила свой логотип и псевдоним. Теперь она намерена называться не Глюк'oZa, как было ранее, а Glukoza. Артистка не комментировала смену имени, а просто презентовала под ним свой свежий трек. Но не только это подверглось обновлению. СМИ стало известно, как изменился райдер Натальи Ионовой.

Оказалось, что сами требования остались практически теми же. Никуда не делся даже коньяк Hennessy XO вместе с нарезками, фруктами, медом и всем остальным. Также в гримерке не должно быть посторонних и запрещено снимать. Что касается передвижения – то это перелеты бизнес-классом, самые престижные автомобили и группа охранников.

А вот ценник Глюкоза снизила почти вдвое. Теперь ее выступление стоит до 2,5 миллионов рублей. Кроме того, певица обещает на корпоративах исполнять свои старые хиты, несмотря на проблемы с бывшим продюсером Максом Фадеевым.

На концертах обновленная Glukoza планирует все же петь новые треки. Но объявлять ее можно, как раньше. Хотя продюсер Павел Рудченко высказывался, что схитрить Ионовой вряд ли удастся, и Фадеев не оставит ее в покое даже с таким именем. Ведь, по сути, артистка ничего не изменила, а если попробует петь еще и песни, принадлежащие лейблу музыканта, то ей стоит готовиться к судебному иску.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 10:27
Наталья Чистякова-Ионова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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