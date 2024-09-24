Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара

Ярослав Дронов работает над своей репутацией.

14 сентября российский певец Ярослав Дронов, поющий под псевдонимом SHAMAN, должен был выступать на Дне города и края в Ставрополе. На это из городского бюджета было выделено 15 млн рублей. Но за несколько дней до мероприятия губернатор провел опрос среди жителей, которые высказались против таких больших затрат на артистов в непростое для страны время.

Прокуратура подтвердила, что отвергнутый ставропольцами певец отказался от гонорара и вернул полученные 15 млн 300 тысяч в бюджет края. Между представителями исполнителя и и филармонией было заключено соглашение о расторжении договора.

Запланированное на 24 сентября выступление в Нижнем Тагиле также было отменено. И это не последняя отмена. Также сообщается о том, что по техническим неполадками концерт Шамана был отменен и в Магнитогорске.

По мнению поклонников Ярослава Дронова, такие изменения происходят из-за громкого скандала в Оренбурге. Там певец выступил на праздновании Дня города за 16 млн рублей. Общественность была возмущена такими нецелесообразными тратами бюджетных средств, в то время, как не все жители, пострадавшие от весеннего паводка, получили компенсацию. Видимо, жители других регионов оказались солидарны с оренбуржцами. Многие россияне советовали Дронову отказаться от такого большого гонорара или раздать его жителям. На это Шаман никак не отреагировал.

Ранее также сообщалось, что планируется пересмотреть региональные бюджеты на предмет излишних трат и заложить на подобные мероприятия сумму в размере не более 1 млн рублей.



