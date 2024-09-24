Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара

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Вторник 24 сентября

14:22Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара 12:51Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас 11:20Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат 06:04ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен 03:17Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции 00:28Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю 20:41Тест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 19:43Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября 19:41В Подмосковье откроют производство кварцевого стекла для макроэлектроники 19:21"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом 18:27Волочкова откровенно рассказала о выступлении на пятом месяце беременности 16:13Молодая жена Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака 15:17Скончался участник легендарной поп-группы ABBA 14:18Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля" 12:49Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 11:52"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката 11:11Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы 10:40Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново 09:57Глюкозе не удастся выйти сухой из воды после позора в Красноярске 08:54Вандалы разгромили могилу недавно умершего Маслякова 04:127 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой 00:11Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение 21:24Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 18:07ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах 15:19Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025 12:34Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях 09:15Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 00:03Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья 21:39Самые нелепые подарки звездам от поклонников 18:10Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 15:105 малоизвестных фактов о принцессе Диане 12:1946-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 09:02Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров 06:48Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 03:04Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских 00:24Стивену Кингу исполнилось 77 лет: вспоминаем 5 лучших экранизаций книг короля ужасов 20:57"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца 14:21Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой 13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем
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Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара

Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара
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Ярослав Дронов работает над своей репутацией.

14 сентября российский певец Ярослав Дронов, поющий под псевдонимом SHAMAN, должен был выступать на Дне города и края в Ставрополе. На это из городского бюджета было выделено 15 млн рублей. Но за несколько дней до мероприятия губернатор провел опрос среди жителей, которые высказались против таких больших затрат на артистов в непростое для страны время.

Прокуратура подтвердила, что отвергнутый ставропольцами певец отказался от гонорара и вернул полученные 15 млн 300 тысяч в бюджет края. Между представителями исполнителя и и филармонией было заключено соглашение о расторжении договора.

Запланированное на 24 сентября выступление в Нижнем Тагиле также было отменено. И это не последняя отмена. Также сообщается о том, что по техническим неполадками концерт Шамана был отменен и в Магнитогорске.

По мнению поклонников Ярослава Дронова, такие изменения происходят из-за громкого скандала в Оренбурге. Там певец выступил на праздновании Дня города за 16 млн рублей. Общественность была возмущена такими нецелесообразными тратами бюджетных средств, в то время, как не все жители, пострадавшие от весеннего паводка, получили компенсацию. Видимо, жители других регионов оказались солидарны с оренбуржцами. Многие россияне советовали Дронову отказаться от такого большого гонорара или раздать его жителям. На это Шаман никак не отреагировал.

Ранее также сообщалось, что планируется пересмотреть региональные бюджеты на предмет излишних трат и заложить на подобные мероприятия сумму в размере не более 1 млн рублей.


Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 14:22
SHAMAN. Фото: RuTube / SHAMAN - НАВСЕГДА
КП-Ставрополь✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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