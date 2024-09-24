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Понедельник 23 сентября

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Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю

Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю
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Татьяна Буланова не стала скрывать от поклонников свои траты.

Певица Татьяна Буланова уже много лет работает в шоу-бизнесе. Она никогда не была замечена в чрезмерной роскоши, несмотря на свои неплохие гонорары. Артистка очень бережливо относится к деньгам и не видит смысла тратить их на совершенно излишние вещи.

Но, как и у большинства россиян, у исполнительницы хиты "Ясный мой свет", есть кредит, который вытягивает из ее бюджета по 45 тысяч рублей в месяц. Правда, доподлинно неизвестно, за что звезда российской эстрады выплачивает долг банку. У нее нет автомобиля, уборкой занимается она сама. Транспорт есть у ее сына и мужа, но она никаким образом не имеет отношения к машинам мужчин: не занимается техобслуживанием, страховкой и пополнением топливного бака.

При этом певица рассказала журналистам, что ее команда зарабатывает достаточно хорошо. Она не имеет права озвучивать суммы, но на этом точно не экономит. А вот на концертные костюмы Буланова тратиться не привыкла. Она готова обходиться вполне недорогими платьями до 10 тысяч рублей.

Записывать песни, по словам исполнительницы, стало намного дешевле, чем раньше. Но тут ей иногда приходится работать по постоплате.

"Зачастую бывает, что в долг деньги беру, потом отрабатываю и выплачиваю его", – сообщила Татьяна.

А вот на что она действительно тратит много денег, так это на такси. Но ездит Буланова по тарифу "Эконом" и вполне довольна.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2024, 00:28
Татьяна Буланова. Фото: YouTube / @samamenshova
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Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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