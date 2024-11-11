Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом

Агата Муцениеце и Павел Прилучный когда-то были счастливой парой. Актеры расстались более четырех лет назад, но их конфликт продолжает оставаться актуальным в общественном сознании.

В недавнем интервью актриса открыто поделилась своими чувствами и мыслями о бывшем муже, что вызвало широкий резонанс. Она призналась, что в определенные моменты испытывала сильное желание навести порчу на Павла, хотя и отметила, что это были лишь мысли.

"Иногда у меня возникали желания сделать что-то радикальное, чтобы избавиться от человека. Но это были всего лишь мысли. Я не делала ничего из того, о чем думала", — рассказала Агата в разговоре с Владом Череватым на шоу "Без масок". Эти слова подчеркивают, насколько глубокими могут быть эмоции после разрыва, особенно когда дело касается детей и совместного прошлого.

Агата также призналась, что прибегала к помощи экстрасенсов. Она обращалась к известной участнице "Битвы экстрасенсов", Виктории Райдос, которая провела ритуал очищения и выявила на актрисе сглаз. "Это был странный опыт. Я чувствовала себя, как будто нахожусь в каком-то фильме о магии", — вспомнила она. Этот эпизод подчеркивает, насколько сильно влияние эмоционального состояния на восприятие реальности.

Несмотря на сложные отношения с Прилучным, Агата сталкивается с постоянными слухами о своих романах. "Каждый раз, когда я фотографируюсь с мужчиной, это становится темой для желтой прессы. Я даже не знаю, как реагировать на такие спекуляции", — отметила она. Это говорит о том, что жизнь знаменитостей постоянно находится под пристальным вниманием общественности.

Что касается будущих отношений, Агата уверена, что больше не хочет связывать свою жизнь с публичными личностями. "Я решила, что актеры — это не для меня. У нас с ними слишком разные взгляды на жизнь", — заявила она. Это откровение демонстрирует ее стремление к спокойствию и гармонии в личной жизни после бурных событий прошлого.