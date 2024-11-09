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Суббота 9 ноября

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75-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев

75-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев
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Официально Валерий Леонтьев уже давно прекратил эстрадную карьеру. Мол, и здоровье уже не то, и шоу-бизнес – дело молодых. Но своему давнему другу композитору Игорю Крутому не мог отказать и поучаствовал в его юбилейных вечерах.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году на свое 70-летие шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", — так артист объяснял в интервью решение уйти со сцены. А желание спеть на вечерах Крутого объяснил просто: "Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие еще могут быть комментария моего участия в концерте?"

На сцене Live Арены Валерий Яковлевич представил две известные композиции – "Один билет" и "Занавес". Тут стоит вспомнить, что в 1999 году Леонтьев выпустил целый альбом с песнями на музыку Игоря Крутого – туда вошло 13 композиций.

Но, по его признанию, участие в вечерах любимого автора – это разовая акция. "И не собираюсь!" – ответил 75-летний "Казанова любви" о возможности полноценного возвращения на сцену.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Возможно, все дело в самочувствии. "Временами – здоров, временами – нет", – признался исполнитель. У него целый букет болячек, о которых, впрочем, он не любить говорить. Но, надо, признать, что внешне он выглядит моложаво, свежо, словно на пике своей карьеры.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Многие поклонники специально купили дорогие билеты и приехали в Москву, чтобы увидеть Валерия Леонтьева на сцене. Как говорят, он сегодня живет обычной жизнью пенсионера в Америке и в России бывает редко. Поэтом грех было упустить возможность встретиться с эстрадным кумиром.

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2024, 02:50
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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