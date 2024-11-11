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Понедельник 11 ноября

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ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве?

ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве?
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Москва вдохновляет режиссеров, операторов, актеров, музыкантов, сценаристов, поэтов! Сколько прекрасных стихов написано про нашу столицу, сколько кинокартин о ней снято. Но сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? Ведь с тестом про ленты Эльдара Рязанова вы справились отлично!

1. Москва не зря надеется, // Что вся в листву оденется. // Москва найдет для деревца // Хоть краешек земли.

А. "Москва слезам не верит";

Б. "Московская сага";

В. "Служебный роман".

2. Мелькнет в толпе знакомое лицо, // Веселые глаза, // А в них бежит // Садовое кольцо, // А в них блестит // Садовое кольцо, // И летняя гроза.

А. "Застава Ильича";

Б. "Покровские ворота";

В. "Я шагаю по Москве".

3. Москва окрыляет любого из нас // И учит работать и жить. // И тот, кто в Москве побывает хоть раз // Не сможет ее позабыть!

А. "Новая Москва";

Б. "Садовое кольцо";

В. "Московский роман".

4. Если улицы Москвы вытянуть в одну, // То по ней пройдете вы через всю страну! // Если лестницы Москвы все сложить в одну, // То по ней взберетесь вы прямо на Луну!

А. "Девчата";

Б. "Девушка без адреса";

В. "Девушка с гитарой".

5. Мне на этом свете ничего не надо, // Только б в лихолетье ты была жива: // Ты — моя надежда, ты — моя отрада, // В каждом русском сердце ты, моя Москва.

А. "Битва за Москву";

Б. "Офицеры";

В. "Война и мир".

6. Нас веселой толпой окружила, // Подсказала простые слова, // Познакомила нас, подружила // В этот радостный вечер Москва.

А. "Зимний вечер в Гаграх";

Б. "Служебный роман";

В. "Свинарка и пастух".

7. Затихает Москва, стали синими дали. // Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи. // День прошел, скоро ночь. // "Вы наверное устали, дорогие мои москвичи?"

А. "Покровские ворота";

Б. "Берегись автомобиля";

В. "Петровка, 38"

ОТВЕТЫ

1. А. "Москва слезам не верит";

2. В. "Я шагаю по Москве";

3. А. "Новая Москва";

4. Б. "Девушка без адреса";

5. А. "Битва за Москву";

6. В. "Свинарка и пастух";

7. "Покровские ворота";.

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11 ноября 2024, 12:09
Фото: кадр из фильма
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