Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов

"Я азартный человек, и мне это простительно, – говорит музыкант. – С детства болел за "Спартак". Тогда, впрочем, было всего три команды на всю страну, и выбора особенного не было. А сегодня у меня есть состоятельные друзья, которые имеют свои ложи на стадионах, где мы не только смотрим матчи, а и выпиваем (смеется)".

Знаменитый музыкант, помимо футбола, любит плавание, регулярно ходит в бассейн. Благо, что он есть прямо дома. Плавание, постоянный профессиональный массажист, сбалансированная низкоуглеводная диета – Шуфутинский держит себя в ежовых рукавицах. У него есть мотивация, стимул и причина следить за собой и заниматься спортом!

"Просто с годами ты начинаешь чувствовать, что тебе нужно как-то держать форму, чтобы ничего не висело, – пояснил артист. – Ведь это помогает в работе, в жизни, в отдыхе, в сексе". Благодаря такой мощной силе воле Михаил Захарович похудел уже на 40 килограммов. И намерен идти дальше! Ведь он даже выглядеть стал моложе своих паспортных 76 лет, а для артиста это важно.