Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда

Приготовить его не составит труда, особенно если использовать готовый фарш, что значительно ускоряет процесс. Для приготовления макарон по-флотски на 3 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
• Фарш из говядины и свинины — 1 упаковка (360 г)
• Макароны перо рифлёное — 180-200 г
• Лук репчатый — 1 шт.
• Соль поваренная — 5 г (1 ч. л.) или по вкусу
• Перец чёрный молотый — 2 г (1/3 ч. л.) или по вкусу
• Масло растительное — 30 г (2 ст. л.)
• Масло сливочное — 30 г
Теперь перейдем к приготовлению этого аппетитного блюда.
Шаг 1:Начните с отваривания макарон. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы они получились аль денте. Тем временем очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
Шаг 2:На большом сковороде разогрейте растительное масло. Выложите в сковороду нарезанный лук и обжаривайте его до золотистого цвета, это займет около 5-7 минут. Не забывайте периодически помешивать, чтобы лук не подгорел.
Шаг 3:После того как лук станет золотистым, добавьте в сковороду фарш. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Обжаривайте фарш около 10 минут, пока он не приобретет аппетитную золотистую корочку. Затем добавьте 80 мл воды — это поможет сделать фарш более нежным и сочным. Продолжайте готовить, помешивая.
Шаг 4:Как только вода выпарится наполовину, добавьте в сковороду отваренные макароны. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты. В завершение добавьте сливочное масло, перемешайте и подавайте к столу горячими.
Макароны по-флотски — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое понравится всей семье. Оно отлично подходит как для обеда, так и для ужина. Приятного аппетита!