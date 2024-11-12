Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда

Макароны по-флотски – это блюдо, знакомое многим с детства. Оно стало настоящей классикой домашней кухни благодаря своей простоте и насыщенному вкусу.

Приготовить его не составит труда, особенно если использовать готовый фарш, что значительно ускоряет процесс. Для приготовления макарон по-флотски на 3 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

• Фарш из говядины и свинины — 1 упаковка (360 г)

• Макароны перо рифлёное — 180-200 г

• Лук репчатый — 1 шт.

• Соль поваренная — 5 г (1 ч. л.) или по вкусу

• Перец чёрный молотый — 2 г (1/3 ч. л.) или по вкусу

• Масло растительное — 30 г (2 ст. л.)

• Масло сливочное — 30 г

Теперь перейдем к приготовлению этого аппетитного блюда.

Шаг 1:

Начните с отваривания макарон. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы они получились аль денте. Тем временем очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.

Шаг 2:

На большом сковороде разогрейте растительное масло. Выложите в сковороду нарезанный лук и обжаривайте его до золотистого цвета, это займет около 5-7 минут. Не забывайте периодически помешивать, чтобы лук не подгорел.

Шаг 3:

После того как лук станет золотистым, добавьте в сковороду фарш. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Обжаривайте фарш около 10 минут, пока он не приобретет аппетитную золотистую корочку. Затем добавьте 80 мл воды — это поможет сделать фарш более нежным и сочным. Продолжайте готовить, помешивая.

Шаг 4:

Как только вода выпарится наполовину, добавьте в сковороду отваренные макароны. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты. В завершение добавьте сливочное масло, перемешайте и подавайте к столу горячими.

Макароны по-флотски — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое понравится всей семье. Оно отлично подходит как для обеда, так и для ужина. Приятного аппетита!