Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин

Арина Шарапова стала участницей отгремевшего Петербургского экономического форума. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".



Телеведущая появилась на этом статусном деловом конгрессе качестве бизнес-вуман. Ведь уже десять лет она возглавляет АНО "Артмедиаобразование". "Школа Арины Шараповой" помогает претворить в жизнь смелые креативные идеи и раскрыть профессиональный потенциал.



А ее единственный сын Данила Шарапов стал крупным медиаменеджером, известным телепродюсером.

"Правда, я хотел, чтобы он пошел в финансовый университет при правительстве Российской федерации, – говорит Арина. – Это была моя мечта. А сын сказал, что хочет во ВГИК, и сам туда поступил".



Что же касается двух внуков, то они с будущей профессией пока не определились. Арина Шарапова рассказала, что старший – Никита (род. 26 сентября 2006) сейчас в лицее сдает ЕГЭ и потом собирается поступать в МГУ. Парень планирует стать экономистом. А младший – Степан (род. 1 сентября 2009) – будет, скорее всего, айтишником.

"Я покупаю им красивые майки, которые они любят – улыбается Арина. – А вот на машины и квартиры дети, по моему убеждению, должны зарабатывать сами, когда вырастут – баловать их так нельзя!" Шарапова убеждена, что надо зарабатывать своим талантом, а не надеяться на кого-то.