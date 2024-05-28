Новости о разводе звезд, как ядовитые растения, быстро оплетают музыкальный мир. И на этот раз эти "растения" коснулись певицы Алсу. Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал бракоразводный процесс между певицей и ее супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает источник: РИА Новости.



Лишь 3 дня спустя после официальной регистрации дела в суде авторитетные СМИ сообщили данные о разводе. Это подтверждает документ, размещенный на портале мировых судей Москвы. Согласно этому источнику, дело зарегистрировано в пятницу, 24-го мая 2024 года. Причем подала иск в суд звезда, а не супруг. Неужели неверность, ссоры или хитросплетения чувств разрушили, казалось бы, идеальный брак?

1. Судья — Кузьмин И. В.;

2. Истец — Абрамова Алсу Ралифовна;

3. Ответчик — Абрамов Ян Рафаелович.

Развод стал неожиданностью для многих поклонников, поскольку Алсу Ралифовна и Ян Рафаелович подавали надежды как идеальные супруги, которые мирно переживают спорные процессы и ликвидируют источники проблем ради рожденных в семье детей. Однако в новостийных СМИ все же подавались ядовитые сообщения, что надежный тыл звезды музыкального Олимпа и бизнес-гуру не выдержал. Лишь 3 зарегистрированных в браке детей теперь должны пережить разрыв между мамой и отцом.



1. 17-летняя Сафина;

2. 16-летняя Микаэла;

3. 7-летний Рафаэль.

Пока причины развода звезд Москвы остаются тайной. Ни Абрамова, ни Абрамов не сообщили ни деталей, ни новостей, даже не поделились чувствами. Почему артистка расстается с мужем? Ясно лишь одно: сказка закончилась — ниточка оборвалась.