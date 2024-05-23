Скоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова

Трагический художника Валерия Чтака поверг многих в шок. Исключением не стал и телеведущий Андрей Малахов.



В своем телеграм-канале разбитый горем Малахов выразил глубокие сожаления по поводу ухода талантливого концептуального художника. Валерий Чтак был не только талантливым визионером, но и активным участником культурной жизни.

Его работы, проникнутые уникальным стилем и глубоким смыслом, стали неотъемлемой частью многих проектов и коллекций. Особенно ярко проявился его вклад в развитие Детской Библиотеки имени Гладиной в Апатитах, где его работы помогли создать уникальную атмосферу и привлечь внимание детей к чтению.

Работы Валерия Чтака не только украшали стены библиотеки, но и нашли свое место в доме самого Андрея Малахова, что свидетельствует о высокой оценке его творчества. По задумке автора, каждая работа Валерия Чтака несла в себе глубокий смысл и призыв к обращению к культурному наследию.

Смерть Валерия Чтака стала настоящим потрясением для его коллег, друзей и поклонников искусства. Его творчество останется жить в сердцах людей и продолжит вдохновлять новые поколения художников. Андрей Малахов и многие другие люди скорбят о потере этого выдающегося творческого дарования и выражают искренние соболезнования его близким и поклонникам.

Напомним, ранее журналистам удалось выяснить о проблеме, возникшей у Андрея Малахова. Все из-за бизнеса, которым владеет шоумен.

Санаторий Малахова стал популярным среди посетителей благодаря своему разнообразию услуг и высокому спросу. Даже при цене на номера от 4 тысяч 500 рублей за сутки, большая часть номеров уже забронирована на предстоящий уикенд. Однако, несмотря на видимое процветание бизнеса, по данным ФНС, санаторий имеет задолженность по налогам в размере 1,1 миллиона рублей.

