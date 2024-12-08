Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода

Недавние события в жизни Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер привлекли внимание поклонников и СМИ, вызвав волну обсуждений о возможном воссоединении этой пары. В День благодарения они были замечены вместе в Лос-Анджелесе, где провели время с общими детьми и приняли участие в благотворительной акции

На фотографиях, появившихся в сети, видно, что экс-супруги выглядят счастливыми и расслабленными в компании друг друга. После развода, состоявшегося шесть лет назад, многие были удивлены тем, как удачно Аффлек и Гарнер смогли сохранить теплые отношения.

По словам близких к актерам источников, Бен стал больше времени проводить с Дженнифер и чувствует себя рядом с ней комфортно и естественно. Это подогревает слухи о том, что они могут вновь стать парой. Поклонники активно обсуждают это на форумах и в социальных сетях, отмечая, что между ними все еще существует особая связь.

Некоторые утверждают, что их совместные появления говорят о том, что артисты могут объявить о воссоединении. Бен Аффлек сейчас свободен, а у Дженнифер Гарнер есть отношения с Джоном Миллером, которые, по слухам, не столь стабильны. Это создает дополнительный контекст для спекуляций о том, что возможно возвращение к прежним чувствам.

"Они всегда выглядят так, будто им весело вместе. Они отличная пара", — считает из пользователей Сети.

Это мнение разделяют многие, кто следит за их жизнью и карьерой. Несмотря на все разговоры, ни Бен, ни Дженнифер не спешат комментировать эти слухи. Тем не менее, информация о том, что они продолжают поддерживать дружеские отношения после развода, подтверждает, что между ними существует особая связь.