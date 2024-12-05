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Четверг 5 декабря

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Лазарев публично поглумился над набравшей вес Кудрявцевой: Надо меньше есть

Лазарев публично поглумился над набравшей вес Кудрявцевой: Надо меньше есть
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Недавно в соцсетях разтиражировался инцидент, связанный с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой и певцом Сергеем Лазаревым. Артист высмеял Кудрявцеву, поправившуюся на семь килограммов.

Это произошло во время съемок новогоднего выпуска шоу «Аватар», который зрители смогут увидеть 29 декабря. В видео Лера была запечатлена в момент, когда наслаждалась печеньем.

Как только она заметила, что идет запись, телеведущая тут же начала позировать и пытаться выглядеть лучше, но все равно оставалась недовольна своим внешним видом. Она пыталась объяснить свои переживания плохим освещением, однако Лазарев, не стесняясь в выражениях, высказал свою точку зрения.

"Надо просто печек меньше есть", — отметил артист.

Кудрявцева, в свою очередь, не растерялась и ответила: "Ничего не сделаешь, жрать хочу всегда". Эта фраза, полная юмора и самоиронии, подчеркивает, как легко знаменитости могут обсуждать свои проблемы с весом и внешностью, оставаясь при этом на позитивной волне.

Стоит отметить, что сама Лера ранее делилась своими переживаниями по поводу лишнего веса. Она открыто говорила о том, что набрала семь килограммов и это стало для нее настоящей проблемой. В одном из интервью телеведущая упоминала, что ее молодой муж шутит по поводу ее фигуры, что добавляет еще больше легкости в эту ситуацию.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2024, 18:27
Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов
Телеграм-канал Сергея Лазарева ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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