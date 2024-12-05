Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо

Лещенко назвал причину развода Алсу с мужем Тесты Дочь Киркорова поделилась переживаниями с публикой Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Четверг 5 декабря

06:09Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо 03:20Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт 00:21Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов 22:13Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву 21:20Кропотливо ухаживающая за собой Тодоренко откровенно заговорила об уколах красоты 19:24"После голой вечеринки": Собчак подняли на смех за натянутые на затылок кружевные "трусы" 18:20Верник с сыном и звезда "Сватов" приняли участие в съемках сериала "ВИА "Васильки" 17:31В кинопарке "Москино" состоится премьера грандиозного исторического спектакля 16:35Рудковская сделала важное заявление и длительной борьбе певицы МакSим с зависимостью 15:29На ВДНХ рассказали интересные факты об исторических панно павильона №1 13:09Певица Азиза оказалась втянута в уголовное дело 12:00Этот ТЕСТ по биологии пройдет только настоящий отличник 11:32Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям" 11:19Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину 10:01Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде 08:39Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься 06:13Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек 03:27Марина Анисина высказалась о новом образе своего мужа 00:16Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы 22:06Лучшие новогодние шоу Москвы: праздник для всей семьи 21:05Тест: попробуйте решить советские задачи на логику 20:25Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке 18:57Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу? 18:19Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер 16:33Разгоряченный Киркоров не смог сдержаться при виде блиставшей на сцене певицы 15:36Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной 14:44SHAMAN сделал важное заявление 11:35"Говорил, что родители ему не нужны": Жасмин о кризисе в отношениях с сыном 11:15Отличный вариант на Новый год: рецепт кролика в сметане 11:12Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце 09:54Отчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО 09:26Лев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова 08:33Женившийся на молодухе Петросян подал в суд на родную дочь 06:24КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру 00:30Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь 00:29Дочь Киркорова поделилась своими переживаниями с публикой: Обидно 22:29МакSим раскрыла всю правду о своей врожденной патологии: Я монстр немножечко 21:38Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах 21:17Российские атомщики ознакомили белорусских коллег с технологиями захоронения РАО 20:42Российскую молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики" 20:10Газманов ответил на вопрос о новых санкциях из-за песни "Русский мир" 20:06Тест для интеллектуалов: угадайте знаковый советский фильм по необычному описанию 17:30"Случился ад": Асмус получила серьезную травму прямо на сцене во время спектакля 15:55Кудрявцева на всю страну открыто заговорила о своей зависимости: Это уже какая-то болезнь 14:56В Мурманской области завершен вывоз отработанного ядерного топлива 14:20Шуметь можно и даже нужно: что случилось с библиотеками в Москве? 13:19Рыбин и Сенчукова рассказали об отношениях с бывшей невесткой после развода сына 12:35"Я обрела покой и свободу": Алсу считает развод самым счастливым событием года 12:20Московский зоопарк опубликовал самые смешные моменты из трансляций 11:35"Люди должны прозреть": избрание Трампа вселило надежду в живущую под санкциями Долину
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо

Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо
358

Александр Левшин, Юрий Лоза и Светлана Разина рассказали о размере своих пенсий.

Светлана Бессараб, представитель Комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, сообщила, что минимальный размер пенсии в России в 2025 году будет составлять 15 250 рублей. Она подчеркнула, что ежемесячные выплаты не должны опускаться ниже уровня прожиточного минимума для пенсионеров. Журналисты заинтересовались тем, какую пенсию получают известные артисты и почему некоторые из них выражают недовольство.

Александр Левшин, бывший гитарист ансамбля Аллы Пугачевой и заслуженный артист России, рассказал СМИ, что его пенсия сейчас равна 12 600 рублям. Музыкант отметил, что при наличии всех возможных надбавок он мог бы получать около 25 тысяч рублей, однако ему их не выплачивают. Левшин объяснил ситуацию тем, что он работает, а работающие пенсионеры теряют право на надбавки.

Юрий Лоза, певец и композитор, которому недавно исполнилось 70 лет, тоже заявил, что не получает дополнительную выплату к своей пенсии, потому что имеет доходы от авторских отчислений.

"Это несправедливо", – поделился мнением автор знаменитого хита "Плот".

Кроме того, Лоза упомянул, что ранее пытался получить звание заслуженного артиста, но не ради увеличения пенсии, а потому что считал себя достойным этого статуса. Он отметил, что потратил много времени на сбор необходимых документов, но в итоге получил лишь благодарность, тогда как другие артисты, такие как Алсу и Инна Маликова, получили звание гораздо быстрее.

Лоза добавил, что большая часть его пенсии уходит на коммунальные платежи. Хотя дополнительные доходы от концертов и авторских прав позволяют ему избегать нищеты, на многие вещи, включая продукты, ему приходится экономить.

Светлана Разина, бывшая солистка группы "Мираж", поделилась, что ее пенсия могла бы достигать 16 тысяч рублей, но из-за членства в Российском авторском обществе (РАО), ей назначили вдвое меньшую сумму, поскольку посчитали работающей. Кроме того, по словам Разиной, Пенсионный фонд потребовал вернуть 50 тысяч рублей, которые, по их мнению, были ошибочно выплачены в период, когда ей перечисляли по 16 тысяч.

Также она отметила, что благодаря льготам для пенсионеров оплачивает только половину стоимости коммунальных услуг за свою московскую квартиру – 4 тысячи рублей вместо 8 тысяч.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2024, 06:09
Юрий Лоза. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
NEWS.ru• Требует проверки

Фоторепортаж

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:sobchakprotivvseh. ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься

Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии
Юрий Эдуардович Лоза

Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов

Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов
Перед вами тест по русскому языку, который поможет вам проверить свои знания и навыки в области грамматики, орфографии, пунктуации и лексики. Этот тест включает вопросы различной сложности, поэтому будьте внимательны при выполнении заданий. Для успешного прохождения теста рекомендуем сосредоточиться и использовать свои знания максимально эффективно. Помните, что русский язык богат и разнообразен, и каждый вопрос требует тщательного анализа. Желаем вам удачи! Начнем? ВОПРОСЫ1.

Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву

Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву
Рената Литвинова тайно вернулась в Москву после более чем двух с половиной лет жизни в Европе. С момента своего переезда в Париж, где она приобрела квартиру вблизи Триумфальной арки, Литвинова активно строила свою карьеру за границей. 4 декабря она была замечена в Столешниковом переулке, прогуливаясь и позируя фотографам.

Кропотливо ухаживающая за собой Тодоренко откровенно заговорила об уколах красоты

Кропотливо ухаживающая за собой Тодоренко откровенно заговорила об уколах красоты
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась своими мыслями о процедурах ухода за лицом и о страхах, связанных с уколами красоты. 34-летняя звезда открыто призналась, что хотя и следит за своим внешним видом, пока не решилась на инъекции ботокса из-за боязни. Регина активно делится с поклонниками своими секретами красоты и поддерживает здоровый образ жизни.

"После голой вечеринки": Собчак подняли на смех за натянутые на затылок кружевные "трусы"

"После голой вечеринки": Собчак подняли на смех за натянутые на затылок кружевные "трусы"
Вкус – он как деньги. Или есть, или нет. И даже наличие денег не спасает. Кажется, что Ксения Собчак – яркое воплощение этой истины. Собчак любит носить одежду из серии "хоть стой, хоть падай" в стиле "тушите свет".

Рудковская сделала важное заявление и длительной борьбе певицы МакSим с зависимостью

Рудковская сделала важное заявление и длительной борьбе певицы МакSим с зависимостью
Певица МакSим до сих пор является активно обсуждаемой фигурой в отечественном шоу-бизнесе. Не так давно певица открыто призналась в своей борьбе с алкоголизмом. В минувшие выходные она стала гостьей программы "Шоу Воли" на ТНТ, где поделилась своим трудным опытом.

Выбор читателей

03/12ВтрЛев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова 04/12СрдМарина Анисина высказалась о новом образе своего мужа 03/12ВтрSHAMAN сделал важное заявление 03/12ВтрРазгоряченный Киркоров не смог сдержаться при виде блиставшей на сцене певицы 03/12ВтрОтчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО 03/12ВтрЖенившийся на молодухе Петросян подал в суд на родную дочь