Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо

Александр Левшин, Юрий Лоза и Светлана Разина рассказали о размере своих пенсий.



Светлана Бессараб, представитель Комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, сообщила, что минимальный размер пенсии в России в 2025 году будет составлять 15 250 рублей. Она подчеркнула, что ежемесячные выплаты не должны опускаться ниже уровня прожиточного минимума для пенсионеров. Журналисты заинтересовались тем, какую пенсию получают известные артисты и почему некоторые из них выражают недовольство.

Александр Левшин, бывший гитарист ансамбля Аллы Пугачевой и заслуженный артист России, рассказал СМИ, что его пенсия сейчас равна 12 600 рублям. Музыкант отметил, что при наличии всех возможных надбавок он мог бы получать около 25 тысяч рублей, однако ему их не выплачивают. Левшин объяснил ситуацию тем, что он работает, а работающие пенсионеры теряют право на надбавки.

Юрий Лоза, певец и композитор, которому недавно исполнилось 70 лет, тоже заявил, что не получает дополнительную выплату к своей пенсии, потому что имеет доходы от авторских отчислений.

"Это несправедливо", – поделился мнением автор знаменитого хита "Плот".

Кроме того, Лоза упомянул, что ранее пытался получить звание заслуженного артиста, но не ради увеличения пенсии, а потому что считал себя достойным этого статуса. Он отметил, что потратил много времени на сбор необходимых документов, но в итоге получил лишь благодарность, тогда как другие артисты, такие как Алсу и Инна Маликова, получили звание гораздо быстрее.

Лоза добавил, что большая часть его пенсии уходит на коммунальные платежи. Хотя дополнительные доходы от концертов и авторских прав позволяют ему избегать нищеты, на многие вещи, включая продукты, ему приходится экономить.

Светлана Разина, бывшая солистка группы "Мираж", поделилась, что ее пенсия могла бы достигать 16 тысяч рублей, но из-за членства в Российском авторском обществе (РАО), ей назначили вдвое меньшую сумму, поскольку посчитали работающей. Кроме того, по словам Разиной, Пенсионный фонд потребовал вернуть 50 тысяч рублей, которые, по их мнению, были ошибочно выплачены в период, когда ей перечисляли по 16 тысяч.

Также она отметила, что благодаря льготам для пенсионеров оплачивает только половину стоимости коммунальных услуг за свою московскую квартиру – 4 тысячи рублей вместо 8 тысяч.

