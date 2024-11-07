Лорак ответила на вопрос о тайной свадьбе со знойным испанцем Вижраку

В Four Seasons Hotel Moscow состоялась девятая Церемония вручения ежегодной премии OK! Awards "Больше чем звезды". Среди гостей церемонии была и певица Ани Лорак.

4 февраля 2023 года стало известно об отношениях разведенной певицы с испанцем Исааком Вижраку. Они даже вместе были на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". А потом пресса сообщила, что 5 августа 2024 года певица якобы тайно сыграла свадьбу с ним.

Корреспондент "Дни.ру" прямо спросил звезду российской эстрады, почему церемония была тайной – мол, весь шоу-бизнес хотел бы погулять. "Никакой свадьбы не было, все врут! – побожилась Лорак. – Но я вообще не читаю, что про меня пишут, и не переживаю по поводу того, кто и что думает про меня. А просто живу полной грудью. Свадьбу же мы пока вообще не обсуждали и даже не знаю, какой она будет".

Рассказала она и про отношения с возлюбленным: "Он покорил меня, в первую очередь, свои добрым сердцем, своей душой. Между нами возникла какая-то необъяснимая химия. Это была любовь практически с первого взгляда".

Каролина сегодня светится от счастья – видно, что она любит и любима. "Почему обычно срываются люди и случаются нервные срывы? – улыбается звезда. – Если у них что-то не ладится в личной жизни. А я с Исааком спокойна, он дает мне психологическую стабильность".