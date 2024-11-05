Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына

Мама известного рэпера Тимати прокомментировала слухи о возрасте его возлюбленной Валентины Ивановой. В последние месяцы поклонники начали подозревать, что модель скрывает свою истинную дату рождения, и это стало предметом обсуждения в соцсетях.

Симона подтвердила эти подозрения, однако отметила, что не считает это чем-то злым или предосудительным. Тимати и Валентина вместе уже несколько лет, но сам рэпер предпочитает держать детали своей личной жизни в тайне.

Когда СМИ впервые сообщили о его новой избраннице, сообщалось, что ей всего 19 лет, а сама Валентина утверждала, что родилась в 2003 году, следовательно, ей на данный момент должно быть 21. Однако поклонники начали сомневаться в этой информации, указывая на то, что девушка выглядит гораздо старше своих лет.

Ситуация стала еще более запутанной, когда журналисты нашли документы, согласно которым настоящий год рождения Валентины — 1993. Это означает, что ей сейчас 31 год. Несмотря на появление этих данных, сама Иванова пока не комментирует ситуацию и не дает никаких объяснений.

Симона, мама Тимати, решила высказаться по этому поводу. Она подчеркнула, что у нее с Валентиной сложились хорошие отношения и она считает девушку искренней и заботливой. По ее мнению, обман с возрастом можно рассматривать как шутку. "По-моему, она просто шутит", — отметила Симона в интервью.

Такое отношение Симоны к ситуации говорит о том, что она не видит в этом серьезной проблемы и считает, что Валентина просто хочет немного пофантазировать о своем возрасте. Тем не менее, поклонники остаются настороженными и продолжают обсуждать эту тему в интернете. Они задаются вопросами, зачем Валентине скрывать свой настоящий возраст и как это может повлиять на ее отношения с Тимати.