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Вторник 8 октября

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ТЕСТ: только тот, кто жил в советское время, сможет вспомнить все эти сленговые слова

ТЕСТ: только тот, кто жил в советское время, сможет вспомнить все эти сленговые слова
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Вспомните, что означали эти слова во времена СССР.

В Советском Союзе, как и в любой другой стране, существовал свой специфический сленг. Он формировался под влиянием множества факторов, таких как социальное положение, профессия, возраст и даже географическое положение.

Сленговые выражения могли использоваться для обозначения различных понятий и объектов, например, "колеса" вместо автомобиля, "хата" вместо дома, "фонарь" вместо телефона. Существовали также специфические термины для определенных профессий и социальных групп, например, "абитура" для выпускников школ, "бухой" для пьяного человека, "фанера" для дешевой музыки.

А сможете ли вы вспомнить, что означали слова, представленные в нашем тесте?

ВОПРОСЫ

1. Клевый

А. Хороший

Б. Удачливый

В. Что-то на рыбацком

2. Блюдце

А. Маленькая тарелочка

Б. Модный значок

В. 5-копеечная монета

3. Котлы

А. Кроссовки

Б. Часы наручные

В. Джинсы

4. Хаер

А. Прическа

Б. Грубиян

В. Старший друг

5. Зырить

А. Бояться

Б. Смотреть

В. Общаться

6. Полис

А. Водка

Б. Пропуск

В. Милиция

7. Стилять

А. Танцевать

Б. Модно одеваться

В. Просить прикурить

ОТВЕТЫ

1. А. Хороший

2. Б. Модный значок

3. Б. Часы наручные

4. А. Прическа

5. Б. Смотреть

6. В. Милиция

7. А. Танцевать

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 00:18
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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