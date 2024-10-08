Известный продюсер рассекретил баснословный гонорар Бабкиной за выступление

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о стоимости выступлений Надежды Бабкиной. Сумма способна впечатлить многих.



По словам Дворцова, гонорар артистки варьируется от 3 до 7 миллионов рублей в зависимости от ряда факторов. Например, имеют большое значение место проведения концерта и уровень мероприятия.

В частности, для Москвы цена может быть одной, тогда как в других городах — совершенно другой. Это свидетельствует о том, что Бабкина тщательно подходит к выбору своих выступлений.

Кроме финансовых аспектов, продюсер также поделился информацией о райдере певицы. Он отметил, что в нем нет ничего экстраординарного. Бабкина предпочитает простые закуски и не употребляет алкоголь, что является довольно редким явлением для многих исполнителей. В ее райдере можно найти только черный и зеленый чай. Это подчеркивает ее серьезный подход к работе и здоровье.

Дворцов также охарактеризовал Надежду Георгиевну как "властную женщину", обладающую мудростью и справедливостью. По его словам, она не подпускает к себе людей без необходимости и внимательно выбирает свое окружение. Это качество делает ее требования к организаторам жесткими: если мероприятие не соответствует ее ожиданиям или не принесет пользы, она может отказаться от предложения, даже если гонорар будет значительным.

Интересно и то, кто сопровождает Бабкину во время гастролей. Ранее с ней всегда был ее молодой возлюбленный, который поддерживал артистку на всех мероприятиях. Однако сейчас она часто путешествует с директором, который выполняет множество ролей — от менеджера до близкого человека.