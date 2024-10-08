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Вторник 8 октября

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Обрушившаяся на Киркорова новость может сильно ударить по нему

Обрушившаяся на Киркорова новость может сильно ударить по нему
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Бедрос Киркоров больше не может заниматься любимым делом.

Недавно Бедрос Киркоров находился в тяжелом состоянии в московской клинике. Врачи смогли оказать артисту необходимую медицинскую помощь, и теперь он вынужден пройти курс реабилитации. За состоянием отца Филиппа Киркорова постоянно наблюдают кардиолог, психиатр, невролог и другие специалисты. Они назначили ему ряд препаратов, прием которых несовместим с вождением автомобиля.

А как известно, народный артист любит полихачить на дорогах, ведь не так давно ему даже грозило 15 суток из-за неоплаченных штрафов, касающихся превышения скорости. Поклонники опасаются, что обрушившаяся на Киркорова новость о запрете вождения может сильно ударить по нему. Правда, ранее подозревали, что пока исполнитель находится в клинике, на его автомобиле рассекает водитель, который и заработал кучу этих самых штрафов.

Напомним, в конце лета Бедрос оказался в реанимации из-за сердечной недостаточности. Его состояние осложнялось также скоплением жидкости в легких и пневмонией. Позже было выявлено заболевание головного мозга. Филипп Киркоров рассказывал в интервью, что очень переживает за здоровье отца, но надеется, что тот скоро поправится и они вместе отметят его следующий день рождения. Ведь в этом году Бедрос вел себя довольно бодро на своем 92-летии, он даже спел и позволил себе немного потанцевать.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 10:11
Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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