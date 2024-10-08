В семье Джигана и Самойловой случилось пополнение: Что теперь делать?

Муж смог осуществить мечту Оксаны Самойловой.

Для Оксаны Самойловой день оказался полон сюрпризов. Она похвалилась в личном блоге важными изменениями, которые произошли в ее семье – случилось самое настоящее пополнение. Джиган смог порадовать супругу и преподнес ей поистине необычный подарок.

Когда блогер открыла большой коробок, преподнесенный ей мужем, она не смогла скрыть восторг. Внутри оказалась коза.

"Моя мечта", – несколько раз повторила Оксана на видео. "Что теперь делать?", – задалась она же вопросом.

Да и младшие представители семейства оказались в полном восторге. Все тут же принялись тискать и целовать нового члена семьи. Не секрет, что Самойлова увлекается сельским хозяйством. На участке их дома расположился курятник, который блогер постоянно модернизирует. Среди кур, живущих в семье Самойловой и Джигана есть необычные особи. Не так давно ей подарили черную курицу, которая несет черные яйца.

К труду Оксана привлекает и младших детей, которые с удовольствием помогают ей чистить курятник. Теперь, похоже, забот в семье блогера и рэпера прибавится. Впрочем, Джиган предпочитает наблюдать за жизнью питомцев со стороны. А вот его жена с удовольствием погрузится в уход за новым жителем, несмотря на то, что не совсем была готова к такому сюрпризу, уверены поклонники.