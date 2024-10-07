Сергей Жуков рассказал о смертельной болезни: дырка в животе

Несколько лет назад жизнь Сергея Жукова оказалась под угрозой.

Исполнитель Сергей Жуков рассказал о своей болезни, из-за которой чуть не умер и сильно похудел несколько лет назад.

На одном из концертов солист группы "Руки вверх" сильно ударился, вследствие чего образовалась пупочная грыжа. Воспаление нуждалось в удалении. Потребовалось несколько операций. Во время второй из них начался некроз тканей, из-за которого жизнь певца оказалась под угрозой, образовалась большая рана. Опасное явление удалось купировать, прибегнув к экспериментальному методу лечения. Врачи смогли создать вакуум, чем стимулировали рост новых тканей.

По словам Жукова, у него больше нет пупка и много шрамов. Вспоминая о смертельной болезни, артист рассказывает, что у него была "дырка в животе". Теперь исполнитель не раздевается на людях и не купается в общественных местах.

Но не только этим Жуков удивил журналистов и поклонников. Оказывается, несмотря на популярность и всенародную любовь, солист группы "Руки вверх" не может похвастаться баснословным богатством. Все деньги от их с Алексеем Потехиным выступлений доставались продюсеру. Автомобиль он купил лишь через 5 лет после первого концерта, а свою первую московскую квартиру Сергей смог приобрести и вовсе только четыре года назад – во время пандемии. До этого он и его семья снимали жилье.