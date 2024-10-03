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Четверг 3 октября

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Тест на знание советских фильмов: лишь 1 человек из 10 сможет ответить на все вопросы

Тест на знание советских фильмов: лишь 1 человек из 10 сможет ответить на все вопросы
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Попробуйте свои силы в этом сложном тесте.

Советские фильмы стали гордостью нашей страны. Они настолько плотно вошли в нашу жизнь, что не осталось, наверное, ни одного взрослого человека, кто не смотрел картины СССР. Но можно ли считать вас знатоком советского кинематографа, узнаем в этом непростом тесте.

ВОПРОСЫ

1. Какой фильм был снят по мотивам рассказов сразу двух авторов?

А. "Бриллиантовая рука"

Б. "Двенадцать стульев"

В. "Операция "Ы"

2. Какая комедия основана на реальных событиях?

А. "Контрабанда"

Б. "Бриллиантовая рука"

В. "Операция "Ы"

3. Как называется картина, в которой герои общается с помощью рифмы?

А. "Кин-дза-дза"

Б. "Операция "Ы"

В. "Кавказская пленница"

4. Какое название изначально носил фильм "Джентльмены удачи"?

А. "Доцент и его команда"

Б. "Рецидивист"

В. "Побег"

5. В каком году был выпущен фильм "Служебный роман"

А. 1968

Б. 1977

В. 1973

6. Кто из перечисленных актеров не исполнял главную роль в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

А. Андрей Мягков

Б. Алексей Баталов

В. Олег Басилашвили

7. Кто изначально должен был играть роль Ивана Васильевича в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

А. Андрей Миронов

Б. Юрий Никулин

В. Евгений Леонов

ОТВЕТЫ

1. Б. "Двенадцать стульев"

2. Б. "Бриллиантовая рука"

3. А. "Кин-дза-дза"

4. Б. "Рецидивист"

5. Б. 1977

6. Б. Алексей Баталов

7. Б. Юрий Никулин

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2024, 18:51
Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для внимательных к деталям: угадайте популярный фильм по виду сталинской высотки

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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