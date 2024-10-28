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75-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым

75-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым
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Актриса Людмила Поргина продолжает нести в своем сердце светлую память о покойном муже. С момента ухода Николая Караченцова в 2018 году она испытывает глубокую тоску и ностальгию, вспоминая их совместные моменты.

Несмотря на то что прошло уже несколько лет, чувства Людмилы к Николаю остаются неизменными. Она искренне верит, что их любовь продолжает существовать, даже за гранью жизни.

На протяжении всей своей карьеры Поргина была предана не только театру, но и своему супругу. Она всегда поддерживала его, особенно в трудные времена, когда здоровье Николая ухудшилось. Людмила не оставляла его ни на мгновение и ухаживала за ним, когда он стал инвалидом. Это лишь укрепило ее чувства и сделало их связь еще более прочной.

Сейчас, в свои 75 лет, Людмила продолжает работать, несмотря на возраст. Она активно участвует в театральных проектах и не собирается завершать карьеру. В своих интервью актриса часто говорит о том, как важно для нее оставаться на сцене и дарить зрителям свою энергию и талант.

Важную роль в жизни Поргиной играют ее внуки. Они становятся источником радости и утешения в трудные моменты. "Петька — просто вылитый Коля", — заявила она, отмечая, как сильно внук похож на своего деда. Воспоминания о Николае наполняют ее жизнь смыслом, но тем не менее, каждую ночь Людмила засыпает с мыслью о встрече с ним: "Коля, жди меня", — прошептала она перед сном.

К сожалению, последние годы были для нее непростыми. Конфликты с руководством театра "Ленком" добавляли стресса в ее жизнь. После долгих лет работы в этом театре, Людмила столкнулась с невостребованностью и отсутствием значимых ролей. Летом 2023 года она приняла решение покинуть театр и начать новый этап своей карьеры. В январе она обрадовала поклонников новостью о сотрудничестве с другим театром и участии в антрепризных спектаклях.

Шоу-бизнес в Telegram

28 октября 2024, 10:47
Людмила Поргина. Фото: YouTube / @otkroitedavid
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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