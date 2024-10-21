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Понедельник 21 октября

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Тест для любознательных: угадайте страну по национальной одежде

Тест для любознательных: угадайте страну по национальной одежде
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Национальный костюм – это неотъемлемая часть культурного наследия каждой страны и ее народов. Он отражает исторические традиции, обычаи и самобытность.

Чтобы проверить свои знания и познакомиться с многообразием национальной одежды, предлагаем вам пройти увлекательный тест. В нем вам предстоит угадать страну по изображению традиционного наряда.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2024, 16:43
Фото: Freepik
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Сергей Жуков откровенно рассказал о самых безбашенных выходках фанаток

Сергей Жуков откровенно рассказал о самых безбашенных выходках фанаток
Сергей Жуков поделился своими неожиданными и порой пугающими историями. Речь идет о фанатках, которые преследовали его в период наивысшей популярности. В интервью с телеведущей Юлией Меньшовой он рассказал о том, как одна из поклонниц провела под его дверью целых восемь дней, ожидая встречи.

У звезды фильмов о советском Шерлоке Холмсе начались серьезные проблемы с передвижением

У звезды фильмов о советском Шерлоке Холмсе начались серьезные проблемы с передвижением
У 89-летнего Василия Ливанова возникли серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. СМИ сообщили о состоянии здоровья известного советского и российского актера после его недавней выписки из больницы. По информации источников, у Ливанова наблюдаются трудности с передвижением, что значительно усложняет его повседневную жизнь.

Седокова поставила точку в отношениях с молодым мужем и подала на развод

Седокова поставила точку в отношениях с молодым мужем и подала на развод
Анна Седокова и Янис Тимма объявили о разводе. Это стало сенсационной, но ожидаемой новостью для многих поклонников. Пара, состоявшая в отношениях на протяжении пяти лет, прошла через множество взлетов и падений.

"Буду заниматься этим до конца жизни!" Бондарчук поклялась перед дочерью и внуками

"Буду заниматься этим до конца жизни!" Бондарчук поклялась перед дочерью и внуками
В Москве завершается Международный кинофестиваль стран Евразии "Евразия – кинофест". Организатором фестиваля выступает АНО содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". В трех конкурсных программах участвуют 46 фильмов из 20 стран. Одна из самых ожидаемых работ – документальный фильм Натальи Бондарчук "Алтай. Зерно будущего". Представить эту картину на легендарной сцене московского Дома кино для Натальи Бондарчук, по ее словам, большая честь.

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7 – этот адрес хорошо знают все поклонники Аллы Пугачевой. Корреспондент "Дни.ру" побывал там и посмотрел, что происходит с квартирой звезды сегодня. Четырехкомнатную квартиру на улице Горького в новом доме 1977 года постройки Алла Пугачева и ее второй муж — режиссер Александр Стефанович получили по ходатайству Москонцерта в 1980-м.

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