Сергей Жуков откровенно рассказал о самых безбашенных выходках фанаток

Сергей Жуков поделился своими неожиданными и порой пугающими историями. Речь идет о фанатках, которые преследовали его в период наивысшей популярности.



В интервью с телеведущей Юлией Меньшовой он рассказал о том, как одна из поклонниц провела под его дверью целых восемь дней, ожидая встречи. Это не единственный случай, когда чрезмерное внимание со стороны фанатов становилось настоящей проблемой.

Жуков вспомнил, что его первая жена, Елена Добындо, однажды открывала дверь с ружьем в руках, опасаясь за свою безопасность из-за угроз от поклонниц. Для музыканта это создавало серьезные напряжения в семье. Он отметил, что есть большая разница между фанатским увлечением и неадекватным поведением. Любовь на расстоянии и крики на концерте — это одно, но когда ты открываешь дверь и видишь, что кто-то ждет тебя у порога, это уже совсем другое.

Каждый день ситуация становилась все более сложной: соседи выражали недовольство по поводу постоянного присутствия посторонних людей в подъезде, а жена переживала за безопасность их ребенка. Жуков начал испытывать страх и даже невроз, ему приходилось регулярно проверять свою машину на наличие подозрительных предметов.

В конечном итоге он решил встретиться с этой поклонницей. В разговоре она призналась, что хочет получать автограф каждый день. Жуков предложил ей делать это на улице, чтобы избежать дальнейших проблем. Со временем девушка осознала, что переросла этот этап своей жизни и перестала его преследовать.

Эти истории показывают, как популярность может обернуться не только радостью, но и серьезными вызовами. Жуков стал жертвой своего успеха, и его опыт служит напоминанием о том, как важно уважать личное пространство и границы других людей, даже если речь идет о кумирах.