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Четверг 17 октября

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Рудковская пришла в дом к Киркорову со строгим наказом: Размножайся!

Рудковская пришла в дом к Киркорову со строгим наказом: Размножайся!
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Недавнее появление Яны Рудковской в доме Филиппа Киркорова вызвало много обсуждений. В уютной обстановке его особняка продюсер дала неожиданный совет артисту – "размножаться".

Такие слова стали ярким акцентом их встречи и привлек внимание поклонников. Во время визита Рудковская делилась впечатлениями о богатой истории Киркорова, который показал ей уникальный альбом, собранный почти сто лет назад.

Альбом принадлежал советской певице Любови Орловой, которая сама собирала заметки о своей жизни и карьере. Это стало для Яны настоящим открытием, и она отметила, как важно сохранять память о таких значимых личностях. Певец также продемонстрировал портрет своей легендарной бабушки, что добавило эмоциональной глубины их разговору.

Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Рудковская не скупилась на комплименты в адрес Киркорова, подчеркивая его талант и уникальность. Она отметила, что дружба с такими выдающимися людьми вдохновляет её на новые свершения. В завершение своего размышления она произнесла: "То есть ты потом передашь своим детям, они передадут внукам. Размножайся, Филипп! У тебя очень талантливая порода". Эти слова стали не только шуткой, но и отражением ее уверенности в том, что талант Киркорова должен продолжаться.

Стоит отметить, что ранее Яна сталкивалась с критикой в социальных сетях. После публикации фотографий в купальнике некоторые интернет-пользователи прошлись крепким словцом по звезде. При этом Рудковская умеет стойко реагировать на негатив и не позволяет критике влиять на её жизненные установки.

Шоу-бизнес в Telegram

17 октября 2024, 00:24
Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

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