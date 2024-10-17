Рудковская пришла в дом к Киркорову со строгим наказом: Размножайся!

Недавнее появление Яны Рудковской в доме Филиппа Киркорова вызвало много обсуждений. В уютной обстановке его особняка продюсер дала неожиданный совет артисту – "размножаться".



Такие слова стали ярким акцентом их встречи и привлек внимание поклонников. Во время визита Рудковская делилась впечатлениями о богатой истории Киркорова, который показал ей уникальный альбом, собранный почти сто лет назад.

Альбом принадлежал советской певице Любови Орловой, которая сама собирала заметки о своей жизни и карьере. Это стало для Яны настоящим открытием, и она отметила, как важно сохранять память о таких значимых личностях. Певец также продемонстрировал портрет своей легендарной бабушки, что добавило эмоциональной глубины их разговору.

Рудковская не скупилась на комплименты в адрес Киркорова, подчеркивая его талант и уникальность. Она отметила, что дружба с такими выдающимися людьми вдохновляет её на новые свершения. В завершение своего размышления она произнесла: "То есть ты потом передашь своим детям, они передадут внукам. Размножайся, Филипп! У тебя очень талантливая порода". Эти слова стали не только шуткой, но и отражением ее уверенности в том, что талант Киркорова должен продолжаться.

Стоит отметить, что ранее Яна сталкивалась с критикой в социальных сетях. После публикации фотографий в купальнике некоторые интернет-пользователи прошлись крепким словцом по звезде. При этом Рудковская умеет стойко реагировать на негатив и не позволяет критике влиять на её жизненные установки.