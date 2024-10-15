Хирург Хайдаров поставил накачанного Киркорова в неудобное положение

Тимур Хайдаров не боится потерять расположение поп-короля эстрады.

Поклонники Филиппа Киркорова наслышаны про его многочисленные пластические операции. Он и не скрывал, что его пресс и упругие ягодицы – дело рук мастера-хирурга. Однако, появившись недавно на одном из светских мероприятий, Филипп Бедросович удивил фанатов и журналистов огромными бицепсами.

На вопрос коллеги и прессы, как удалось добиться таких огромных мышц, поп-король ответил, что проводит много времени в зале и накачал их самостоятельно. Конечно, не все поверили в столь скорое преображение исполнителя, но тактично промолчали.

Теперь же звездный хирург Тимур Хайдаров поставил накачанного Киркорова в неудобное положение. Он заявил во всеуслышание в одном из интервью, что руки Филиппа – его творение.

"Сделали мы, конечно. Главное, что пациент доволен", — признался он.



Ранее Хайдаров рассказал о пластике Любови Успенской, чем испортил с ней отношение. Теперь неизвестно, как Киркоров отреагирует на заявление своего хирурга.

Среди других знаменитостей, с которыми хирург из Узбекистана имел дело, можно назвать певицу Славу, Яну Рудковскую, Ирину Рубцову, Инстасамку и других российских селебрити. В интервью Хайдаров рассказывал, что еще с детства хотел решил медиком, потому что его мама была хирургом и часто брала его с собой на работу.