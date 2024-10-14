Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой

Объявлена подлинная причина развода SHAMAN Тесты Лепс впервые рассказал об изменах Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагонеТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне "Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллионаЧто случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного герояТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

Лента новостей

Понедельник 14 октября

10:51Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 10:19Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 10:11Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 08:58Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность 06:38Между Ходченковой и Галустяном внезапно возникла химия в необычном месте 03:09Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем 00:03В чем фишка ринопластики по бескровной методике 18:21Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 16:095 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день 14:38Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения 12:04Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру 10:07Испытывающая жуткую тревогу из-за детей Тодоренко обратилась к специалисту 06:0990 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста 03:46Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке 00:12Сколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей 00:08"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка 23:26"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе 18:46Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников 18:22Названа самая богатая женщина в мировом музыкальном шоу-бизнесе 16:43Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки 14:18Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке 12:33Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское" 10:17Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера 06:19ТЕСТ по советской кухне: вспомните ли вы эти блюда 03:11Дочь Бородиной заявила о лишнем весе и решила сесть на диету 00:10Как приготовить вегетарианский бургер: вкусно и полезно 21:53Боня чудом избежала страшных последствий встречи со скандально известным рэпером Дидди 19:02Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи? 18:05Жуткий ураган застал врасплох звезду сериала "Клуб" Задорожную: Почти сутки нет света 16:51Данные о состоянии здоровья 74-летнего Буйнова вызвали серьезные опасения 15:54Пластический хирург сделал заявление об операциях Бородиной и назвал их стоимость 15:22В Московском зоопарке рассказали, как проходят трансляции из вольеров 14:41Фестиваль вкусов и мастер-классы: что ждет гостей парка "Москино" в эти выходные 13:47СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд? 13:07ТЕСТ: Всего лишь четверть любителей советского кино ответят на 7/7 вопросов 09:54Выпечка на скорую руку: самый простой рецепт песочного печенья 09:37Вдова Андрея Миронова смертельно больна 09:28ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по профессии ее героини 08:53Алсу призналась, что страдает после развода с Яном Абрамовым 06:23Дочь Киркорова высмеивает отца за деньги 03:16Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года 00:17Не хуже, чем в Японии: простой рецепт домашних роллов 21:34Прилучный впервые отреагировал на громкие обвинения о разладе ребенка с Муцениеце 20:42Тест: угадай советский фильм по вывескам разных учреждений 18:31Шаляпин после едких нападок потратил на свои зубы целое состояние 17:27Всплыли сенсационные подробности развода Шнурова с женой: жесткие правила и денежный вопрос 15:53Пострадавшая от происков наглой аферистки Седокова сорвалась на публике 15:13Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды 13:35Пугачева начала вывозить замок из Грязи по частям 12:51Лера Кудрявцева воззвала к помощи в Сети
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой

Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой
329

Невестка Наташи Королевой поделилась подробностями своей первой встречи с сыном певицы. Это знакомство произошло в непринужденной обстановке возле метро на Арбате, где их свели общие друзья.

С самого начала между молодыми людьми возникла искренная симпатия. На момент первой встречи Архип только начинал свой путь в шоу-бизнесе, а Мелисса уже была известной стриптизершей.

Интересно, что в тот момент она не догадывалась о том, что ее новый знакомый является сыном знаменитостей. Более того, в финансовом плане Мелисса значительно опережала Архипа: ее доходы иногда достигали 800 тысяч рублей в месяц, в то время как он зависел от родителей, которые платили за его учебу на факультете востоковедения.

"Я была гораздо богаче, чем он. Мы часто ходили в бары, и я могла позволить себе оплатить наши счета", — вспоминает Валынкина. Эта разница в материальном положении не смущала девушку, и они продолжали встречаться, наслаждаясь временем вместе.

Их роман длился более четырех лет, прежде чем пара решилась на свадьбу. Интересно, что на торжестве не было родителей Мелиссы. Она родом из небольшого города Мыски, и ее семья испытывала финансовые трудности. Мать девушки призналась, что у них просто не было средств на поездку в Санкт-Петербург для участия в свадьбе дочери.

Несмотря на отсутствие близких людей, сваты Королевой были рады за молодую пару. Папа Мелиссы с гордостью отметил, что Архип стал первой серьезной любовью его дочери. "До него у нее были лишь увлечения, но ничего серьезного", — добавил он, едва сдерживая эмоции.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2024, 10:19
Наташа Королева и Архип Глушко. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

По теме

"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка

Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки
Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии

Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии
На протяжении четырех пятниц подряд Анита Цой собирала звезд и их поклонников в ГУМе на дегустации своей органической линейки консервации "Цойкины рецепты". Побывала у нее и Алена Кравец. Елена Малышева, Диана Арбенина, Яна Рудковская и многие другие знаменитости уже давно, что называется, "подсели" на огурцы, помидоры и компоты, которые выходят под маркой "Цойкины рецепты".

Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери

Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери
Телеканал МУЗ-ТВ отметил день рождения большим концертом в Кремлевском дворце. Среди приглашенных звезд была и Лолита. После выступления с певицей встретился корреспондент "Дни.ру". 3 ноября Еве – единственной дочери Лолиты Милявской – исполнится 26 лет.

Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность

Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность
В марте Татьяна Брухунова удивила общественность. Она объявила, что во второй раз стала мамой. Новорожденная дочь Петросяна и его молодой жены получила необычное имя — Матильда.

Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно

Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно
Меган Маркл вновь оказалась в центре обсуждений. Это произошло после ее визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе. Герцогиня Сассекская пришла на благотворительный гала-вечер в ярко-красном платье с глубоким вырезом на груди, что вызвало неоднозначную реакцию у поклонников и критиков.

Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения

Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения
Елизавета II мастерски владела языком секретных посланий. Каждое ее украшение было тщательно продумано, неся в себе определенное сообщение. Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, переняла это искусство у бабушки своего мужа и с успехом использует его в своей жизни.

Выбор читателей

13/10Вск"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка 12/10СбтБарановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское" 12/10СбтНазвана самая богатая женщина в мировом музыкальном шоу-бизнесе 13/10ВскПрилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке 13/10ВскСколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей 12/10Сбт"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе