Сколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей

В последние годы в России и США наблюдается настоящий бэби-бум среди звезд. Многие известные личности не только радуют поклонников новыми достижениями, но и пополняют свои семьи.



37-летняя блогер и актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу "Универ", недавно стала мамой в третий раз. Она и ее муж, бизнесмен Артур Волков, выбрали частную клинику для родов.

В этом медицинском учреждении предлагаются контракты различного уровня комфорта. Хилькевич рожала своих дочерей в условиях, которые включают не только стандартные медицинские услуги, но и дополнительные — такие как бассейн, массажи и ресторанное питание.

35-летняя блогер Мария Погребняк также выбрала ту же сеть клиник для рождения своего четвертого сына. Она сообщила, что за роды заплатила 280 тысяч рублей. В стандартный пакет услуг входит трехдневное пребывание в индивидуальной палате, личный врач, анестезия по желанию, а также шестиразовое питание. Однако многие знаменитости предпочитают более расширенные контракты. Например, пакет "все включено" может стоить от 659 тысяч рублей и включает в себя не только роды, но и занятия в "школе мам", лечебное плавание после родов и круглосуточную связь с врачом.

Сравнивая с условиями в США, можно заметить значительные различия в ценах и услугах. Татьяна Волосожар, олимпийская чемпионка, решила рожать третьего ребенка в Майами. Она рассказала, что поездка была подарком от мужа Максима Транькова. В частном госпитале Майами контракт на комфортные роды без вип-услуг стартует от $18 тысяч (примерно 1 миллион 750 тысяч рублей), а с оформлением пакета документов на новорожденного — от $26 тысяч (около 2 миллионов 500 тысяч рублей).

Анастасия Задорожная, еще одна российская звезда, также выбрала Америку для родов. Она переехала во Флориду четыре года назад и там родила дочь Александру. Это подчеркивает растущую популярность иностранных клиник среди российских знаменитостей.

Таким образом, можно сказать, что звезды готовы тратить значительные суммы на комфортные условия родов как в России, так и в США. Сравнение цен показывает, что в обеих странах существуют высококачественные медицинские услуги, но различия в ценах и пакетах услуг могут быть значительными. Важно отметить, что для многих знаменитостей комфорт и безопасность имеют первостепенное значение, поэтому они выбирают лучшие клиники и специалистов.