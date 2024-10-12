Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское"

Юлия Барановская высказалась о бурных эмоциях, которые они с Александром Гордоном испытывают во время эфиров шоу "Мужское / Женское". Она отметила, что формат передачи позволяет им открыто выражать свои чувства.



По словам Барановской, они не сдерживают эмоции, а наоборот, активно реагируют на происходящее в студии. "У нас такой формат программы, что мы можем свободно делиться своими переживаниями. Мы не держим эмоции внутри. Услышав что-то важное от героев, мы даем ответную реакцию: плачем, смеемся, сопереживаем, ругаемся", — рассказала Юлия.

Это взаимодействие с участниками шоу помогает ведущим глубже понять и прочувствовать ситуации, которые обсуждаются в эфире. Барановская подчеркнула, что с Гордоном у них нет чувства профессионального выгорания. Эмоции, которые они испытывают сейчас, такие же сильные и искренние, как и в начале их совместной работы в 2014 году. "Как бы Саша ни шутил о том, когда это закончится, мы по-прежнему чувствуем те же эмоции", — добавила она.

Юлия также отметила, что за годы совместной работы они с Александром стали "телевизионной семьей". Они проводят вместе много времени и создают атмосферу доверия и понимания. "Жить в одной студии на протяжении десяти лет — это серьезный срок", — подчеркнула ведущая.